Правила
Статья опубликована в № 4208 от 22.11.2016 под заголовком: Никаких особых условий

Минэкономразвития против особых условий оферт для госкомпаний

Ранее депутаты предлагали им в некоторых случаях не выкупать доли других акционеров
Минэкономразвития выступило против особых условий оферт для госкомпаний – это ответ на инициативу депутата
Минэкономразвития выступило против особых условий оферт для госкомпаний – это ответ на инициативу депутата
М. Стулов / Ведомости

Отрицательный отзыв на законопроект, освобождающий госкомпании от обязательных оферт, на согласование направило Минэкономразвития, сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Поправки в закон «Об акционерных обществах», разрешающие госкомпаниям не выкупать доли других акционеров, если сделки были инициированы актами президента или правительства, в июле в Госдуму внес депутат-единоросс Александр Меткин. Он также предложил распространить норму на сделки, совершенные до вступления закона в силу.

Проект писался под «Газпром», чтобы тому не пришлось выставлять оферту миноритариям газораспределительных организаций, выкупленных по постановлению правительства у «Роснефтегаза», сообщал «Интерфакс» и подтверждал председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков: «Законопроект – я, может, открою секрет – связан с продажей «Роснефтегазом» пакета акций облгазов «Газпрому», и поскольку пакет переходил из одной госкомпании в другую, то и не делалась оферта миноритариям».

Минэкономразвития призывает придерживаться единого подхода, иначе госкомпании смогут не делать оферту и при покупке акций у частных компаний, передает позицию министерства федеральный чиновник, а распространение закона на прошлые сделки нарушает принцип равенства и ставит в приоритет госкомпании. Проект официального отзыва проходит согласование, подтвердил представитель Минэкономразвития, в правительство он пока не представлен.

Представитель ЦБ отказался от комментариев. «По духу, конечно, это абсолютно правильно, потому что, когда внутри одной группы передаются активы, ничего не меняется», – говорил ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов (цитата по «Интерфаксу»). Когда решение о передаче принимают не сами компании, а президент или правительство, правильно это трактовать как передача активов внутри группы, объяснял Швецов.

Законопроект вписывает частный случай учета контроля государства в общее регулирование, исходящее из того, что такой контроль не учитывается, говорит директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Денис Спирин. Получится, что, если две компании под контролем государства купят по 20% акций каждая, оферту никто делать не должен и, если одна из них потом консолидирует весь пакет, оферты снова не будет, объясняет он, госкомпании, в принципе, смогут больше не направлять оферты.

Против принятия законопроекта также выступает Ассоциация профессиональных инвесторов, рассказал заместитель ее исполнительного директора Иван Максимов.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике