Минэкономразвития против особых условий оферт для госкомпаний

Отрицательный отзыв на законопроект, освобождающий госкомпании от обязательных оферт, на согласование направило Минэкономразвития, сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Поправки в закон «Об акционерных обществах», разрешающие госкомпаниям не выкупать доли других акционеров, если сделки были инициированы актами президента или правительства, в июле в Госдуму внес депутат-единоросс Александр Меткин. Он также предложил распространить норму на сделки, совершенные до вступления закона в силу.

Проект писался под «Газпром», чтобы тому не пришлось выставлять оферту миноритариям газораспределительных организаций, выкупленных по постановлению правительства у «Роснефтегаза», сообщал «Интерфакс» и подтверждал председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков: «Законопроект – я, может, открою секрет – связан с продажей «Роснефтегазом» пакета акций облгазов «Газпрому», и поскольку пакет переходил из одной госкомпании в другую, то и не делалась оферта миноритариям».

Минэкономразвития призывает придерживаться единого подхода, иначе госкомпании смогут не делать оферту и при покупке акций у частных компаний, передает позицию министерства федеральный чиновник, а распространение закона на прошлые сделки нарушает принцип равенства и ставит в приоритет госкомпании. Проект официального отзыва проходит согласование, подтвердил представитель Минэкономразвития, в правительство он пока не представлен.

Представитель ЦБ отказался от комментариев. «По духу, конечно, это абсолютно правильно, потому что, когда внутри одной группы передаются активы, ничего не меняется», – говорил ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов (цитата по «Интерфаксу»). Когда решение о передаче принимают не сами компании, а президент или правительство, правильно это трактовать как передача активов внутри группы, объяснял Швецов.

Законопроект вписывает частный случай учета контроля государства в общее регулирование, исходящее из того, что такой контроль не учитывается, говорит директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Денис Спирин. Получится, что, если две компании под контролем государства купят по 20% акций каждая, оферту никто делать не должен и, если одна из них потом консолидирует весь пакет, оферты снова не будет, объясняет он, госкомпании, в принципе, смогут больше не направлять оферты.

Против принятия законопроекта также выступает Ассоциация профессиональных инвесторов, рассказал заместитель ее исполнительного директора Иван Максимов.