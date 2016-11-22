Правительство продолжает внедрять проектный подход

Совет по приоритетным проектам принял еще три паспорта проектов: безопасных и качественных дорог, развития услуг ЖКХ и городской среды и поддержки малого бизнеса.

Первый проект разработан для 34 городских агломераций с населением свыше 500 000 человек, рассчитан до марта 2026 г. и имеет целью приведение 85% дорог в нормативное состояние и сокращение на 85% числа аварийно опасных участков. Уже к 2017 г. заработают информационно-аналитическая система контроля за бюджетными средствами и система мониторинга качества и аварийности дорог. Обещан и интерактив: пользователи смогут загружать в систему фото и видео с нарушением правил дорожного движения и данные об аварийно опасных участках.

Проект для ЖКХ рассчитан до февраля 2021 г. и имеет целью снижение коммунальной аварийности на 30% и повышение качества услуг. Чиновникам предстоит внедрить единые стандарты управления многоквартирными домами и разработать для жильцов систему, в которой они следили бы за качеством и ценами управляющих компаний. Проект предусматривает и поправки в законодательство: нужно повысить инвестиционную привлекательность ЖКХ.

Без бумаги Работа по внедрению проектного подхода в министерствах идет полным ходом, говорит чиновник Белого дома: назначены ответственные замминистра, проводится обучение, готовятся сводные планы к проектам, а к февралю будет внедрена электронная система, контролирующая исполнение проекта, – сквозная, от правительства до муниципалитетов, она полностью заменит бумажный документооборот. Есть риск невыполнения ключевых показателей эффективности, продолжает он, ждать до конца срока не придется: если видно, что условия поменялись и траектория проекта ведет не туда, будут приняты корректирующие меры, а в худшем случае проект будет свернут.

В проекте «Малый бизнес», рассчитанном до марта 2019 г., ключевой показатель – занятость: в малом бизнесе должно трудиться 1,2 млн человек, предстоит поддержать 336 000 индивидуальных предпринимателей. Раздачи денег не будет, задачи иные: доля закупок крупнейших заказчиков у малых предпринимателей к 2018 г. должна составить не менее 17,5%, а в 80 регионах на базе госбанков должны появиться единые окна для всех госуслуг малому бизнесу.

Перечисленные проекты похожи скорее на поручения, замечает преподаватель кафедры управления проектами Высшей школы экономики Ксения Хомутинникова: проект должен включать либо то, чего раньше не делали, либо то, что делали, но не сделали; ресурсы, затраченные на проект, оправданны, когда нужно в жесткие сроки свести множество разных участников.

Это старая программа на новый лад, прежнее громадье планов, констатирует вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Максим Буев: до 2008 г. доля малого бизнеса в ВВП составляла 16–17%, а после выросла до 20–21% только потому, что ввели новые критерии и стали причислять туда еще и средний бизнес. Отличие в названии «проект», но само внедрение проектного подхода в правительстве воспринимается скептически, продолжает он, да и цели проекта вызывают вопросы: госзакупки – это, в принципе, не сфера малого бизнеса, участие в госзаказе способствует росту фиктивных малых предпринимателей. Лучше бы реже меняли регуляторные нормы, советует Буев.

Новое есть, возражает председатель АСИ Андрей Никитин: есть конкретные показатели, ограниченные сроки и есть конкретный ответственный – Корпорация МСП и лично ее руководитель Александр Браверман. Цель – создать рабочие места, если она не будет достигнута даже по объективным обстоятельствам, Браверман будет нести ответственность, объясняет Никитин.