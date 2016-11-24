Механизм казначейского сопровождения бюджетных средств требует доработки, уверена Счетная палата

Минфин отчитался перед президентом Владимиром Путиным о внедрении в 2016 г. нового механизма казначейского сопровождения средств федерального бюджета.

По оценкам министерства, деньги стали расходоваться эффективнее, дебиторская задолженность перестала расти, доложил министр финансов Антон Силуанов Путину на его встрече с правительством, переход на казначейское сопровождение госконтрактов позволил аккумулировать бюджету 250 млрд руб. А эффективное управление бюджетными деньгами позволило государству заработать в 2016 г. около 80 млрд руб., радовался он.

Но казначейское сопровождение нуждается в доработке, сказала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, пока под него попало только 30% из тех бюджетных денег, которые в принципе могли бы распределяться таким образом. Кроме того, по словам Голиковой, бизнес научился обходить новый механизм Минфина.

Получатели субсидий начали менять их механизм – субсидия фактически стала компенсацией уже понесенных затрат, продолжала Голикова. Отчеты об использованных средствах зачастую не содержат информации, которая подтвердила бы, что расходы целесообразны, а иногда в них просто ошибки, подчеркнула Голикова. Если раньше свободные бюджетные средства лежали на счетах головной компании, указывает она, то после введения казначейского сопровождения деньги спустились на счета «дочек» или субподрядчиков, ушли от казначейского сопровождения.

А еще сократились авансы при госзакупках. Счетная палата проанализировала закупки медтехники и вертолетов, привела пример Голикова: где есть авансирование, там снижение начальной максимальной цены от 3 до 6%; где его нет – от 0,007 до 0,5%. По некоторым контрактам, где авансирование снимается, торги не дают экономии, сетует она: «Скорее всего это превратится в тенденцию».

Работа без аванса соответствует мировой практике – когда есть госконтракт, можно взять кредит и закупить все необходимое, говорит заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев. Для государства это лучше, чем авансировать направо и налево, а потом эти деньги зависают или пропадают, считает он.

В 2017–2019 гг. Минфин обещает расширить казначейское сопровождение бюджетных субсидий и инвестиций, шире применять казначейские аккредитивы (пока работает только на гособоронзаказе).

В 2016 г. было так называемое простое казначейское сопровождение, а в 2017 г. будет тестироваться экспериментальное расширенное, рассказывает Прокофьев: это будет не только анализ документов об исполнении контракта, но и выезд ревизоров на объекты, контрольные осмотры, обмеры. В более далекой перспективе – создание в казначействе двух лабораторий, где будут исследовать составы материалов, растворов, асфальта и проч., объяснил Прокофьев. В 2017 г. выезжать будут выборочно, чтобы отработать процедуру, а дальше правительство установит критерии объектов, на которые выезжать обязательно, заключил он

Казначейское сопровождение для поставщиков создает проблемы: это зависимость от третьей стороны, когда за каждую неверную запятую поставщик рискует получить задержку оплаты, говорит гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. От казначейского сопровождения могут уйти – раздробить лот на более мелкий, отказаться от аванса, разбив при этом выполнение контракта на этапы и выплатив завуалированный аванс вскоре после начала выполнения работ, рассуждает он.