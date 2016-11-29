Бюджетная консолидация придушит рост

Рост российской экономики помимо структурных проблем будет ограничен в 2017 г. бюджетной политикой, говорится в обзоре глобальной экономики ОЭСР, но она может быть смягчена из-за предстоящих в 2018 г. президентских выборов. ОЭСР незначительно улучшила прогноз динамики российской экономики по сравнению с июньскими оценками: в этом году спад составит 0,8%, в 2017 г. экономика вырастет на 0,8% и ускорится до 1% в 2018 г.

Тем не менее фундаментальные факторы для роста все еще хрупкие, пишут эксперты ОЭСР: динамика реальных зарплат стала положительной, но в целом реальные доходы продолжают сокращаться в том числе из-за неполной индексации пенсий и отказа от индексаций для бюджетников, госслужащих и работающих пенсионеров. Оценки ОЭСР немногим лучше прогноза Минэкономразвития – рост на 0,6% в 2017 г. Бюджетная консолидация 2017–2020 гг., подразумевающая замораживание номинальных расходов и сокращение дефицита на 1 п. п. в год, может сдерживать темпы восстановления, предупреждают эксперты.

ОЭСР советует урезать большую часть субсидий государственным предприятиям в пользу расходов на образование и здравоохранение.

Как растет мир Согласно прогнозу ОЭСР, рост мирового ВВП в 2016 г. снизится с 3 до 2,9%, в 2017 г. по-прежнему ожидается рост 3,3%. Организация отмечает слабость инвестиций и внешней торговли, но рассчитывает на умеренный рост благодаря более активному использованию мер налогово-бюджетной политики.

Жесткая фискальная политика – главная причина ухудшения прогноза экономического роста в 2017 г., говорится в обзоре Morgan Stanley: инвестбанк понизил оценку на 0,2 п. п. до 1,2% ВВП в 2017 г. «Но в 2018 г. мы можем увидеть рост расходов, связанный с президентскими выборами в марте», – уверены аналитики. Почти 1,2 трлн руб. дополнительных доходов правительство может получить за счет более дорогой нефти: прогноз Morgan Stanley – $50/барр. (в бюджет заложена консервативная оценка в $40/барр.). Правительство может инициировать реформы, а может сохранить статус-кво, считают в инвестбанке. Все понимают, что нужны структурные реформы, но никто не знает какие именно, соглашается федеральный чиновник. В отсутствие устойчивого экономического роста любой прогресс в бюджетной и монетарной политике будет девальвирован перераспределительной политикой, констатирует другой чиновник.

Когда экономисты путают одну модель с единственной моделью – это может привести к ошибке действия, писал американский экономист Дэни Родрик: «Зацикленность на определенном видении мира заставляет рекомендовать такую государственную политику, провал которой можно предсказать задолго до ее начала».

В 2017 г. снизить бюджетные расходы практически не удается, а доходы на 2018–2019 гг., скорее всего, завышены и останутся на бумаге, констатируют экономисты Центра развития ВШЭ. Премьер-министр Дмитрий Медведев недавно указал на то, что дополнительные доходы бюджета в 2017 г. могут пойти на финансирование дополнительных расходов, отражая важность предвыборного цикла для бюджетной политики, констатирует Наталия Орлова из Альфа-банка. Это может означать возможность возврата к потребительской модели роста в России, продолжает она, но также указывает на рост инфляционных рисков, а они будут способствовать более продолжительной жесткой политике ЦБ.