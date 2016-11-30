Москвичи могут получить еще пять месяцев на уплату налога на имущество

Москвичи могут получить еще пять месяцев, чтобы рассчитаться по налогу на имущество

Москвичи смогут разбираться с налогом на имущество до мая 2017 г., не боясь пеней за несвоевременную оплату, сообщил представитель департамента экономической политики и развития Москвы. Такой законопроект в ближайшие дни будет направлен на рассмотрение в Мосгордуму.

Налог по-прежнему нужно заплатить до 1 декабря, передал через пресс-службу руководитель департамента Максим Решетников, но тем, кто этого вовремя не сделает, не будет начисляться пеня со 2 декабря 2016 г. по 1 мая 2017 г.

В 2015 г. кадастровая стоимость заменила более низкую инвентаризационную при расчете налога на имущество населения в 28 регионах, в том числе в Москве. Первые платежки по новым правилам должны рассылаться во втором полугодии 2016 г., а расплатиться нужно до 1 декабря.

Но с приближением срока все больше москвичей обращались в налоговые инспекции за разъяснениями, рассказал представитель департамента: у многих остались вопросы о новом порядке расчета налога, или не пришла платежка, или указана неверная сумма налога. Тем, кто не заплатит вовремя, грозят пени – 1/300 ставки ЦБ от суммы задолженности в день, или 12,17% годовых (при текущей ставке).

Сколько платят В Москве для квартир стоимостью до 10 млн руб. налоговая ставка составляет 0,1%, от 10 млн до 20 млн руб. – 0,15%, до 50 млн руб. – 0,2%, до 300 млн руб. – 0,3%, для более дорогой недвижимости – 2%. Для москвичей действует налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв. м, для индивидуальных домов – 50 кв. м, а для комнат – 10 кв. м. Полную сумму имущественного налога москвичи станут платить с 2020 г., пока действует переходный период.

Данных о числе уже заплативших налог пока нет, говорит представитель налоговой инспекции Москвы: до 1 декабря подводить итоги преждевременно. ФНС инициативу поддерживает, отмечает представитель службы.

Законопроект может быть принят в середине декабря, указывает Решетников, но действовать будет со 2 декабря 2016 г. Начисленные к моменту принятия закона пени обнулятся, пояснил представитель департамента, а тем, кто их уже заплатил, вернут деньги или зачтут в счет других налогов.

Отсрочка – правильное решение, говорит президент СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский: многие налоговую квитанцию просто не получили, а в инспекции выстроились очереди. В некоторые – под сотню человек, рассказывает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Вопросов от налогоплательщиков очень много, подтверждает сотрудник московской инспекции.

Основная причина претензий – некачественная исходная информация, объясняет Каминский: например, владельцу половины однокомнатной квартиры в Москве насчитали 8,5 млн руб. налога на имущество – с площади всего дома. Очень часто вместо площади квартиры в кадастре недвижимости указан год постройки дома, рассказывает он, но, даже понимая, что квартира не 2005 кв. м, оценщик не может поменять данные.