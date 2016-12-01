Налоговая система будет изменена после 2018 года – Путин

Налоговую систему ждет реформа, объявил президент Владимир Путин. Предложения по ее настройке должны быть рассмотрены в следующем году, приняты – в 2018 г., заработать – с 2019 г. и зафиксированы на долгосрочный период.

Путин перечислил некоторые изменения – упорядочить льготы, повысить их адресность, отказаться от неэффективных механизмов. Цель – стимулировать деловую активность.

В 2014 г. Путин объявил мораторий на изменение налоговых условий для бизнеса и населения как раз до 2019 г. Мораторий выполнялся лишь частично. Повышалась и продолжит расти в следующие три года налоговая нагрузка на нефтегазовую отрасль. Одно решение о повышении налоговой нагрузки уже принято: из-за необходимости исполнять майские указы правительство повысит отчисления в ФОМС с 2019 г. до 5,9%.

Будут расти сильнее, чем ожидалось, ставки акцизов, всему бизнесу придется больше платить налога на прибыль – ограничено право уменьшать ее на убытки. С 2017 г. компании смогут уменьшить налогооблагаемую прибыль не более чем на 50%. Заплатить бизнесу придется дополнительные 65 млрд руб., оценивали ранее эксперты ЦМАКП (в условиях 2015 г.). Будет ограничено применение так называемой модернизационной льготы – по налогу на движимое имущество, поставленное на баланс после 2013 г. С 2018 г. она будет действовать лишь в тех регионах, которые ее одобрят.

Вводятся и платежи, которые официально налогами не признаются, например «Платон» (сбор за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам).

Серьезные налоговые изменения предлагал этой осенью при обсуждении бюджета на три года Минфин, например фискальную девальвацию – повысить НДС и снизить страховые взносы. К обсуждению этой меры Минфин может снова вернуться после 2018 г., говорил министр финансов Антон Силуанов. Идея фискальной девальвации обсуждалась на совещаниях у первого зампреда правительства Игоря Шувалова еще в сентябре: Минфин предлагал снижать ставку взноса с нынешних 30 до 29% в 2017 г. и до 26% к 2019 г., ставку НДС – повысить с 18 до 20%, а льготную ставку НДС – с 10 до 12%, а после 2019 г. увеличивать ее на 2 п. п. в год, пока она не достигнет нельготных 20%. Но в итоге Путин их отверг, рассказывали федеральные чиновники, подтвердив мораторий.

Были предложения и по НДФЛ. Например, ввести прогрессивную шкалу или поднять единую ставку с введением необлагаемого минимума. Минфин подготовит предложения по прогрессивной шкале к 2018 г., говорил Силуанов. Обсуждение вопроса введения шкалы подтверждала и вице-премьер Ольга Голодец. Правда, она связывала меру с борьбой с бедностью. По ее словам, освобождение от НДФЛ в нижней шкале – один из важнейших шагов для ее преодоления.

Инвентаризацией налоговых льгот Минфин занимается давно. Но последний раз оценивались потери бюджета только за 2013 г. Тогда из-за налоговых преференций консолидированный бюджет недополучил 1,8 трлн руб., или 2,9% ВВП, писал Минфин в Основных направлениях налоговой политики.

Кто слушал послание президента