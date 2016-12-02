Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге завершен

Он не стал трамплином для отрасли – больше таких не предвидится

В пятницу в Санкт-Петер­бурге будет открыт центральный участок Западного скоростного диаметра (ЗСД), который замкнет дорогу. Это самый сложный и один из самых дорогих проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), «жемчужина в короне инвестпроектов», как выразился министр транспорта Максим Соколов.

Общая стоимость проекта – более 200 млрд руб. (центральный участок – 120 млрд руб., из них из федерального бюджета – 50,7 млрд). Соглашение было заключено между Санкт-Петербургом, ЗСД и выбранным по итогам конкурса партнером – «Магистралью Северной столицы» (МСС, консорциум «ВТБ капитала», Газпромбанка, итальянской Astaldi, турецкой Ic Ictas Insaat). МСС строила центральный участок, но получит в эксплуатацию всю магистраль на 30 лет. Концессионер возместит инвестиции, собирая плату – 9,6 млрд руб. в год. Если не удастся собрать эту сумму, недобор компенсирует бюджет города.

Городская хорда По прогнозам, ЗСД – платная многополосная скоростная магистраль внутри города – позволит пересечь его менее чем за 20 минут.

ЗСД мог бы стать началом бурного развития отрасли, но после него сопоставимых по масштабу региональных проектов так и не было реализовано, констатирует руководитель инфраструктурной практики Herbert Smith Freehills – юридического консультанта города по ЗСД – Ольга Ревзина. Вряд ли стоит ожидать появления чего-то похожего в ближайшем будущем, не каждый регион может себе такое позволить без федерального финансирования, тем более не в лучшее для экономики время, говорит руководитель дирекции инфраструктурных проектов Газпромбанка Павел Бруссер. Повторить опыт не удастся: региональный закон о ГЧП был более гибкий, давал больше возможностей минимизировать риски участников, сейчас так структурировать проект не получится, он должен соответствовать федеральному законодательству, замечает Ревзина.

В перспективных проектах «Автодора» – реконструкция М1, обход Балашихи – Ногинска и западный обход Краснодара, рассказывал член правления госкомпании Александр Носов на круглом столе по ГЧП. Двигателем рынка могут стать менее крупные региональные проекты, решено собранные «Платоном» деньги направить на их софинансирование, говорил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Предварительный отбор прошли шесть проектов. Будущее небольших региональных ГЧП-проектов вполне может быть за обходами городов, платными путепроводами через железную дорогу, системами фото- и видеофиксации, считает руководитель практики «Инфраструктура» «НЭО центра» Евгений Мазур.

Не стоит ждать массовых конкурсов на региональные проекты в 2017 г., как это было в 2015 г., считает Бруссер, их практически не будет. Банки неохотно финансируют небольшие региональные проекты, говорили участники круглого стола. Концессионные и ГЧП-проекты требуют много времени на подготовку, поэтому с точки зрения затрат банка проекты на 1 млрд и на 100 млрд руб. одинаковы и предпочтительны более крупные, объясняет Бруссер: «Хотя это не значит, что мы не будем рассматривать небольшие проекты».

Региональные проекты можно делать и без федеральных денег, нужно только правильно их структурировать, убеждена Ревзина. Но в ближайшее время их ждать не стоит, согласна она, ведь для этого нужно желание и политическая воля, а их нет, все просто ждут денег от «Платона».