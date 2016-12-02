Безработица в США вернулась на докризисный уровень

В ноябре в американской экономике было создано 178 000 рабочих мест, а уровень безработицы упал с 4,9% месяцем ранее до 4,6%. Это самый низкий показатель с августа 2007 г.

Еще до публикации данных министерства труда рынок процентных фьючерсов показывал 100%-ную вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США на заседании 13-14 декабря, отмечает Financial Times. Ожидавшиеся ноябрьские данные по ситуации на рынке труда «были последнем препятствием на пути к декабрьскому повышению и теперь оно однозначно устранено», сказал газете Люк Бартоломью из Aberdeen Asset Management: «Теперь невероятно трудно представить, что может остановить ФРС».

Некоторые аналитики даже ждут еще более агрессивных действий ФРС в следующем году. Если в этом она повысит ставки один раз (в декабре), то в 2017 г. может быть четыре повышения по 25 базисных пунктов, полагает Пол Эшуорт из Capital Economics. «Если в первом полугодии [новая администрация] примет масштабный пакет мер фискального стимулирования [экономики], мы ожидаем от ФРС повышения в течение года ставок на 100 б. п. В результате ставка федерального финансирования к концу 2017 г. достигнет 1,5-1,75%». Сейчас она составляет 0,25-0,5%.

На этой неделе были опубликованы скорректированные данные по ВВП в III квартале, показавшие рост на 3,2% в годовом исчислении. Председатель ФРС Джанет Йеллен недавно говорила о выгодах «экономики, работающей при высоком давлении», когда сильный рынок труда ведет к снижению безработицы и повышению зарплат. Но последние данные, пусть и положительные в плане роста занятости, могут показаться денежным властям не очень удовлетворительными с точки зрения повышения доходов американцев. Их среднечасовой заработок в ноябре вырос на 2,5% год к году, а средненедельный – на 2%. Хотя темпы повышения зарплат в последние два месяца выше, чем в течение посткризисных лет, они, при том же уровне занятости, отстают от докризисных. Так, в августе 2007 г. часовой и недельный заработки выросли на 3,9% в годовом исчислении каждый.

При этом по сравнению с октябрем часовой заработок снизился на 0,1% при ожидавшемся росте на 0,2%.

После избрания Дональда Трампа президентом США 8 ноября курс доллара и доходности казначейских облигаций резко выросли – в частности, на ожиданиях ускорения инфляции в результате обещанных бизнесменом мер по стимулированию экономики, таких как масштабные инвестиции в инфраструктуру, снижение налога на прибыль и подоходного налога. Аналитики говорили, что при столь невысокой безработице новые строительные проекты будут способствовать повышению зарплат, свой вклад в усиление инфляционного давления внесет и рост потребительских расходов. Джеймс Смит, аналитик ING, назвал ноябрьские данные по заработкам «шокирующими». Однако он полагает, что они не остановят ФРС на пути ужесточения денежной политики в декабре и в течение 2017 г., если окажутся лишь «разовым провалом». «Слабые данные по зарплате, возможно, вызовут сомнения у некоторых сторонников мягкой политики среди членов [комитета по операциям на открытом рынке ФРС], – цитирует его FT. – Но доклад о занятости должен был бы оказаться поистине катасрофическим, чтобы предотвратить повышение ставок в декабре».

Сохраняющиеся невысокие темпы роста зарплат заставляют Шона Осборна, главного валютного стратега Scotiabank, сомневаться, что в следующем году ФРС будет активно ужесточать денежную политику. Динамика повышений в 2017 г. по этой причине будет умеренной, соглашается Гэри Поллак, начальник отдела торговли инструментами с фиксированным доходом в подразделении управления благосостоянием Deutsche Bank (их мнения приводит The Wall Street Journal).