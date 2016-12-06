Сделка ОПЕК принесет российскому бюджету более 1 трлн рублей

В понедельник цена нефти марки Brent пробила уровень в $55 впервые с конца июля 2015 г. С 30 ноября, когда страны ОПЕК договорились сократить добычу, нефть подорожала примерно на 15% (см. график).

Если средняя цена нефти зафиксируется на уровне $55 в 2017 г., то нефтегазовые доходы бюджета (сверстан исходя из цены $40) будут выше на 1,1 трлн руб. и составят 6,1 трлн, подсчитали аналитики «ВТБ капитала». Еще 200 млрд руб. бюджет может получить дополнительно в виде ненефтегазовых доходов, пишут они. Близкие оценки ранее давали и аналитики Morgan Stanley – почти 1,2 трлн руб. дополнительных доходов при $50/барр. Цена на нефть будет на 15–25% выше заложенной в бюджете, тогда при неизменных расходах дефицит составит всего 1,8% ВВП, а с 2018 г. будет сбалансирован, пишут аналитики «Уралсиба».

Бюджет предусматривает замораживание расходов на следующие три года на уровне 15,8 трлн руб. (они будут несколько выше, так как федеральный бюджет забирает у регионов часть налога на прибыль). Дефицит должен ежегодно снижаться по отношению к ВВП на 1 п. п. с 3,2 до 1,2% ВВП.

План по доходам – 13,48 трлн, 14,03 трлн и 14,84 трлн руб. в 2017–2019 гг. (по отношению к ВВП снижаются с 15,5 до 15%). Претензии к оценке Минфином доходов высказывала Счетная палата: они могли быть больше на 320 млрд руб. в 2017 г. Ее председатель Татьяна Голикова советует Минфину использовать более жесткую методологию при формировании доходов.

Дополнительные доходы могут быть направлены на дополнительные расходы, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Если увеличатся доходы, то вырастут и расходы, полагает экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков, а на разницу между дополнительными поступлениями и тратами сократятся чистые займы и расходование резервов. Более жестко Минфин будет придерживаться цели по дефициту, считает он.

О том, что бюджетная политика будет мягче, чем заявлено, предупреждали экономисты ОЭСР, связывая это с предстоящими в 2018 г. президентскими выборами. Роста расходов ждали и аналитики Morgan Stanley. При более дорогой нефти велика вероятность их увеличения, считают в «Уралсибе», но приоритет сохранится за расходами на оборону и безопасность, а не на инвестиции в человеческий капитал.

Рост цен на нефть может побудить Кремль увеличить социальные траты в преддверии президентских выборов в 2018 г., что может стать неожиданным драйвером роста в будущем году, говорит экономист БКС Владимир Тихомиров, большинство неоднозначных предложений непопулярных реформ будут продвигаться Кремлем уже после выборов. Дополнительные расходы могут раздуть инфляцию, сетует федеральный чиновник: к ним нужно подходить очень осторожно, поскольку в случае резкого снижения нефтяных цен страна окажется в ситуации 2014–2015 гг., «с высокими обязательствами и пустым кошельком».