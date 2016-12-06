Венесуэла не может обуздать гиперинфляцию

Дефицит продуктов питания, галопирующая инфляция и обвал курса национальной валюты в Венесуэле привели к тому, что ситуация в стране напоминает Германию времен Веймарской республики. Самая крупная купюра номиналом 100 боливаров теперь стоит на черном рынке около $0,02, поэтому покупатели приходят в продуктовые магазины с сумками наличных. Чтобы сэкономить время, продавцы не считают деньги, а взвешивают: 100 банкнот венесуэльской валюты любого номинала весят 110 г.

Несмотря на существование привязанных к доллару официальных курсов боливара, его стоимость на черном рынке в ноябре упала еще на 62%, что практически обесценивает используемые сейчас банкноты. В надежде, что недавнее соглашение ОПЕК приведет к росту цен на нефть и улучшит ситуацию в экономике, министр торговли Хесус Фария пообещал, что правительство представит меры по стабилизации валюты. Также центробанк заявил, что на следующей неделе введет в обращение более крупные купюры номиналом 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 боливаров.

Главный экономист Ecoanalitica Карлос Мануэль Альварес считает эту меру недальновидной: «Новые банкноты могут упростить транзакции, но надолго этого не хватит, если не совладать с инфляцией».

Специалисты связывают непомерную инфляцию с валютным и ценовым контролем, низкими ценами на нефть, плохим государственным управлением и непрекращающимся печатанием новых банкнот. Центробанк Венесуэлы уже год не публикует данные по инфляции. Но Альварес прогнозирует, что она достигнет 511% в 2016 г., а МВФ – 476%.

Валютный контроль ввел покойный лидер Уго Чавес в 2003 г. Сейчас в стране два официальных курса, используемых преимущественно для оплаты импорта. Но теперь цены в некоторых магазинах меняются ежедневно, и специалисты сравнивают выпуск Венесуэлой более крупных купюр с недавним решением Зимбабве печатать альтернативную валюту из-за нехватки долларов.

К дефициту всего и вся в Венесуэле добавился дефицит наличных. «Мне приходится обойти пять-шесть, а иногда и семь банкоматов, чтобы [получить деньги и] купить то, что еще можно купить», – жалуется домохозяйка Айарик Рамос. К банкоматам в Каракасе, как и в магазины, выстраиваются длинные очереди. Ситуация осложнилась на прошлой неделе, когда были заморожены платежи по кредитным и дебетовым картам. Президент Николас Мадуро по традиции обвинил в этом «кибератаку» и распорядился провести обыски в офисах Credicard, которая обрабатывает платежи для Visa и MasterCard.

Оппозиция хочет навязать параллельный валютный курс, при котором доллар будет стоить «безумных денег», заявил Мадуро, добавив, что страна страдает от «монетарного государственного переворота». Президент также обрушился на популярный у венесуэльцев (но запрещенный властями) сайт сравнения валютных курсов DolarToday. Его создал бывший полковник Густаво Диас, который участвовал в попытке свержения Чавеса в 2002 г., а теперь живет в США. «В этой стране никто не сможет устанавливать цены, ориентируясь на DolarToday. Я этого не позволю», – заявил Мадуро.

Инфляция останется высокой, предупреждают аналитики. Ключевая проблема в том, что «правительство не готово проводить фундаментальные экономические реформы, а перспективы смены режима ограничены», отмечают специалисты Eurasia Group.

Перевел Алексей Невельский