В пяти регионах из 83 цель ЦБ в 4% уже достигнута

Индекс потребительских цен снизился до 5,8% с 6,1% в октябре – ниже 6% впервые с августа 2012 г. До сих пор самой низкой в ноябре инфляция была в 6,5% (в том же 2012 году и в 2013 г. ), а по итогам всего года – в 2011 г.: 6,1%. В прошлом году инфляция составила 12,9%.

За январь – ноябрь цены выросли на 5%: это пятилетний рекорд (в 2011 г. за 11 месяцев – 5,6%). В 2016 г., прогнозирует ЦБ, инфляция будет немногим выше 5,5%. Минэкономразвития ждало 5,8%, но теперь не исключает, что может быть и меньше.

Рост цен замедляется по всем составляющим потребления (см. врез), наиболее сильно – на продовольствие (в ноябре – до 5,2% с 5,7% в октябре). Продовольствие – главный драйвер ускорения инфляции предыдущих полутора лет – теперь вносит главный вклад в ее замедление.

Корзина потребления Доля продовольствия в потребкорзине для расчета инфляции – 38% (в 2015 г. – 37,3%), прочих товаров – 36,5%, услуг – 25,5%. На непродовольственные товары рост цен в ноябре замедлился до 6,7% с 7% в октябре, на услуги – до 5,3% с 5,4%.

По данным Росстата, цель ЦБ по инфляции в 4% в 2017 г. уже досрочно достигнута в пяти регионах по итогам октября: в Магаданской области и Мордовии – 3,9%, в Удмуртии, Саратовской и Оренбургской областях – 4,1%. В Приволжском федеральном округе (ПФО), куда входят четыре из этих регионов, инфляция составила 5,2%, ниже, чем в остальных округах.

Два региона с самой низкой инфляцией кардинально различаются по уровню цен: в Магадане он один из самых высоких в стране, в Мордовии – один из самых низких (стоимость минимального продуктового набора, соответственно, в 1,8 раза выше и в 1,2 раза ниже, чем в среднем по России). При этом и в Магадане, и в Мордовии низкая инфляция и более низкая, чем по стране, безработица сочетаются с ростом розничного оборота (в целом в России он продолжает падать) и ростом реальных зарплат. Все указанные регионы, кроме Магадана, – с невысоким относительно среднего по стране уровнем доходов, а значит, доля продуктов в их потребкорзине может быть выше среднероссийской, говорит Александр Исаков из «ВТБ капитала»: в этом году это «в минус» инфляции. В Магадане же местные власти регулируют предельные торговые надбавки на социально значимые товары – это также может влиять на инфляцию. Безработица определяется больше демографической структурой населения и при одних и тех же условиях на рынке труда может быть разной в разных регионах, добавляет Исаков.

Результат регионов-«чемпионов» может объясняться двумя причинами, перечисляет экономист «ПФ капитала» Евгений Надоршин. У всех, кроме Магадана, зарплаты и доходы на душу населения ниже, чем в России и чем в ПФО. Почти у всех отрицательные итоги миграции (абсолютно у всех – внутренней): «В регионах ПФО зарплаты растут, но они все равно ниже, чем у соседей, и оттуда уезжают, что поддерживает низкую безработицу», – объясняет Надоршин. ПФО существенно зависит от сельского хозяйства и в этих регионах выше, чем в среднем, доля сельского населения, что может влиять в том числе на подсчет самой инфляции – она измеряется в крупных населенных пунктах и не исключено, что на самом деле выше, полагает Надоршин. Высокая доля продовольствия в потреблении на фоне хорошего урожая и прошлогоднего скачка цен замедляет инфляцию, но она же может ее и ускорить уже в ближайшие месяцы из-за сезонного подорожания плодоовощной продукции: к январю-февралю поволжские регионы могут, наоборот, выйти в лидеры по темпам роста цен, не исключает Надоршин. С учетом социально-экономических особенностей этих регионов вряд ли можно говорить о «первой победе ЦБ», сомневается он. Случай Магадана еще менее показателен, считает Надоршин, – это регион менее чем со 150 000 населения (менее 1% населения страны), разбросанного по огромной территории.