Правительство расширило список запрещенных медизделий

Несмотря на протесты врачей и сообществ пациентов, правительство расширило список импортных медицинских изделий, закупки которых государственными заказчиками будут ограничены. Постановление было подписано 30 ноября и опубликовано в среду.

Ограничения распространяются на марлю, диагностические наборы, рентгеновские аппараты, дефибрилляторы, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных, хирургическое и стоматологическое оборудование, экзопротезы грудных желез на основе силиконового геля – всего 62 новые группы. Закупать их будет нельзя, если на конкурс поступили хотя бы две заявки с предложением приобрести российские аналоги (или стран Таможенного союза) – так называемое правило «третий лишний».

Впервые ограничения были введены в феврале 2015 г. – 46 групп изделий, включая медицинскую одежду, томографы, микрохирургические ножницы и гинекологические зеркала. Расширить перечень Минпромторг пытается с августа 2015 г. – в том варианте был 101 вид изделий. Это вызвало протесты: отечественные бинты крошатся и раны дольше заживают, говорили врачи, реабилитационная техника в московских больницах вся импортная, потому что она лучше. Ограничения могут поставить крест на развитии программы домашних ИВЛ, если в перечень попадут аппараты для искусственной вентиляции легких, предупреждала координатор ассоциации пациентов и родителей, воспитывающих детей со спинальной мышечной атрофией, «Семьи СМА» Ольга Германенко. Аппараты ИВЛ в список не попали, а также, например, презервативы и протезы клапанов сердца.

Минэкономразвития и ФАС тогда дали отрицательное заключение на проект постановления.

Смешал иностранное с российским Вплоть до лета 2016 г. ограничения легко обходились и работали только примерно в 25% случаев, говорит Виленский. Но затем правительство запретило закупать смешанные лоты, где есть и иностранные, и российские товары.

Механизм «третий лишний» – очень эффективный инструмент, он уже увеличил поставки российских медизделий, по отдельным позициям импорт полностью вытеснен, говорит директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития Максим Чемерисов. Но пользоваться им нужно аккуратно: речь может идти о здоровье и жизни людей, поэтому Минэкономразвития так долго согласовывало перечень, объясняет Чемерисов. ФАС не ответила на запрос «Ведомостей».

Вряд ли больницы могли воспользоваться затянувшейся дискуссией правительства и закупить впрок необходимые изделия, говорит гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. А если купленный заранее товар испортится, то может грозить и уголовная ответственность, сказал он, никто не станет так рисковать.

Ограничения должны были стать стимулом для локализации производства медицинских товаров и эта цель достигнута – иностранные компании проявляют интерес, утверждает заместитель председателя комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Александр Смирнов. Иностранные производители уловили политический сигнал, есть компании, которые начинают выход на российский рынок с локализации, согласен гендиректор научно-технического центра «Медитэкс» Андрей Виленский. Рынок давно живет в условиях протекции российских производителей, за последние пару лет на 20% увеличилась закупка именно отечественного оборудования, многие отечественные изделия – это локализованные иностранные и они не уступают по качеству, успокаивает директор ГБУ НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Введение первого ограничения в целом не изменило рынок медицинских изделий, существенного перераспределения не произошло, не согласен Виленский: российские производители, которые занимали хорошие позиции, улучшили их, а новых компаний с заметной долей на рынке не появилось.

В госзакупках цена снижается по отдельным позициям, но в целом не меняется, считает Виленский. Там, где ограничение используется, цена снижается на 30–50%, утверждает Смирнов.

Госзаказчики всегда могут указать такие необходимые параметры товара, под которые будет подходить только импортное изделие, говорит Строганов. Хотя применяются и грубые способы обхода закона – вплоть до того, что по бумагам закупается одно, а поставляется другое, рассказывает он.