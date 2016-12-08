Антикризисный фонд Медведева потратят на приоритетные проекты Путина

Приоритетные проекты правительства пересекаются с посланием президента, заметил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров во время второго чтения трехлетнего бюджета в Госдуме. До послания они были утверждены президентским советом по приоритетным проектам, премьер Дмитрий Медведев пообещал найти дополнительные средства на их финансирование. И они нашлись – в резервном фонде правительства.

В проекте бюджета было предусмотрено сохранение 100 млрд руб. в резервах правительства. Во время второго чтения они были перераспределены: на санитарную авиацию в 34 регионах, подключение к интернету медучреждений, поддержку ипотеки и села, проект «безопасные дороги» (см. врез), перечислил Макаров. Резервы правительства формировались одновременно с приоритетными проектами и, одобряя их, мы были готовы потратить на них зарезервированные деньги, подтвердил министр финансов Антон Силуанов.

Но перенаправление резервов правительства на проекты Путина лишило финансирования план поддержки экономики в 2017 г., говорит федеральный чиновник: «План есть, а денег на него нет». Резервы правительства действительно распределены, знает другой федеральный чиновник, но под основные предложения Минпромторга по поддержке отраслей средства найдены, источники финансирования есть. В документе останутся меры поддержки отраслей, которые находятся в сложной ситуации: автопрома, легкой промышленности, транспортного машиностроения и других секторов, перечислил замминистра экономического развития Олег Фомичев, там также должны появиться меры повышения темпов экономического роста (цитата по ТАСС). План может быть внесен в правительство до конца этой недели, рассчитывает он.

На что потратят Совет по нацпроектам утвердил паспорта проектов: «малый бизнес и поддержка предпринимателей», «безопасные дороги», «обеспечение качества ЖКХ», «комфортная городская среда», «ипотека и арендное жилье», «экология», «моногорода», «международная кооперация и экспорт», «образование», «здравоохранение».

Основная ставка – на рост нефтяных цен, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. Если среднегодовая цена Urals составит $50/барр., бюджет получит дополнительно около 1 трлн руб., подсчитал Силуанов: «Часть этих денег пойдет на сокращение трат резервов, часть – на решения, которые были приняты: поддержку промышленности» (цитата по «Интерфаксу»).

Плана без финансирования быть не может, категоричен третий чиновник, но, учитывая, как долго искали деньги и как финансируется действующий план, у будущего плана большие шансы повторить его судьбу. Исполнение плана поддержки экономики в 2016 г. критиковала Счетная палата. Часть денег на антикризисные меры была сокращена, остальные выделяются медленно и не всегда эффективно, указывали аудиторы. План был плохо написан, напоминает Валерий Миронов из Центра развития ВШЭ: меры не гарантировали отдачи и Минфин боялся, что деньги потеряются. Надо инвестировать в перспективные отрасли, а без долгосрочной стратегии непонятно, как их определить, уверен он.

Новый план не то чтобы очень нужен, сомневается чиновник финансово-экономического блока: есть бюджет, потом будет среднесрочная стратегия развития, которую готовит ЦСР Алексея Кудрина. Экономика падает второй год и правительству сложно оставаться в стороне, говорит Орлова. Проблемы экономики структурные, решать их финансированием антикризисных мер не очень плодотворно, оценивает она.