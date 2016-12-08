Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: Резерв уйдет на проекты Путина

Антикризисный фонд Медведева потратят на приоритетные проекты Путина

Деньги на новый антикризисный план могут появиться благодаря подорожавшей нефти
Резервы правительства направлены на финансирование проектов президента
Резервы правительства направлены на финансирование проектов президента
Пресс-служба президента

Приоритетные проекты правительства пересекаются с посланием президента, заметил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров во время второго чтения трехлетнего бюджета в Госдуме. До послания они были утверждены президентским советом по приоритетным проектам, премьер Дмитрий Медведев пообещал найти дополнительные средства на их финансирование. И они нашлись – в резервном фонде правительства.

В проекте бюджета было предусмотрено сохранение 100 млрд руб. в резервах правительства. Во время второго чтения они были перераспределены: на санитарную авиацию в 34 регионах, подключение к интернету медучреждений, поддержку ипотеки и села, проект «безопасные дороги» (см. врез), перечислил Макаров. Резервы правительства формировались одновременно с приоритетными проектами и, одобряя их, мы были готовы потратить на них зарезервированные деньги, подтвердил министр финансов Антон Силуанов.

Но перенаправление резервов правительства на проекты Путина лишило финансирования план поддержки экономики в 2017 г., говорит федеральный чиновник: «План есть, а денег на него нет». Резервы правительства действительно распределены, знает другой федеральный чиновник, но под основные предложения Минпромторга по поддержке отраслей средства найдены, источники финансирования есть. В документе останутся меры поддержки отраслей, которые находятся в сложной ситуации: автопрома, легкой промышленности, транспортного машиностроения и других секторов, перечислил замминистра экономического развития Олег Фомичев, там также должны появиться меры повышения темпов экономического роста (цитата по ТАСС). План может быть внесен в правительство до конца этой недели, рассчитывает он.

На что потратят

Совет по нацпроектам утвердил паспорта проектов: «малый бизнес и поддержка предпринимателей», «безопасные дороги», «обеспечение качества ЖКХ», «комфортная городская среда», «ипотека и арендное жилье», «экология», «моногорода», «международная кооперация и экспорт», «образование», «здравоохранение».

Основная ставка – на рост нефтяных цен, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. Если среднегодовая цена Urals составит $50/барр., бюджет получит дополнительно около 1 трлн руб., подсчитал Силуанов: «Часть этих денег пойдет на сокращение трат резервов, часть – на решения, которые были приняты: поддержку промышленности» (цитата по «Интерфаксу»).

Плана без финансирования быть не может, категоричен третий чиновник, но, учитывая, как долго искали деньги и как финансируется действующий план, у будущего плана большие шансы повторить его судьбу. Исполнение плана поддержки экономики в 2016 г. критиковала Счетная палата. Часть денег на антикризисные меры была сокращена, остальные выделяются медленно и не всегда эффективно, указывали аудиторы. План был плохо написан, напоминает Валерий Миронов из Центра развития ВШЭ: меры не гарантировали отдачи и Минфин боялся, что деньги потеряются. Надо инвестировать в перспективные отрасли, а без долгосрочной стратегии непонятно, как их определить, уверен он.

Новый план не то чтобы очень нужен, сомневается чиновник финансово-экономического блока: есть бюджет, потом будет среднесрочная стратегия развития, которую готовит ЦСР Алексея Кудрина. Экономика падает второй год и правительству сложно оставаться в стороне, говорит Орлова. Проблемы экономики структурные, решать их финансированием антикризисных мер не очень плодотворно, оценивает она.

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