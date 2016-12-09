ЕЦБ озадачил инвесторов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять процентные ставки: ключевая осталась на нулевом уровне, по депозитам – минус 0,4%, по маржинальным кредитам – 0,25%.

Но регулятор изменил условия программы скупки активов. До марта 2017 г. ЕЦБ продолжит ежемесячно тратить на нее 80 млрд евро, а с апреля программа сократится на 20 млрд евро при увеличении ее сроков до декабря 2017 г. При необходимости срок действия программы может быть продлен, говорится в заявлении ЕЦБ. Свернуть программу полностью ЕЦБ не предлагает, предупредил председатель ЕЦБ Марио Драги. «Ее завершение [в четверг] не обсуждалось», – сказал он.

ЕЦБ пытается усилить монетарное стимулирование на фоне политических рисков, ухудшающих перспективы экономики еврозоны, считает главный экономист Hermes Asset Management Нил Уильямс (цитата по Financial Times). В 2017 г. в четырех странах еврозоны пройдут парламентские выборы, но политические силы, выступающие против единства Евросоюза, становятся все более активными, напоминает The Wall Street Journal (WSJ). «Повсюду господствует неопределенность», – признал и сам Драги (цитата по Reuters). Это причина такого прагматичного и гибкого решения ЕЦБ, добавил он. Проводить реформы в таких условиях еще сложнее, согласен главный экономист Commerzbank Йорг Крамер (цитата по Bloomberg), а инструменты ЕЦБ для стимулирования роста экономики ограничены. По оценкам Bloomberg, при сужении программы и продлении до декабря рынок получит дополнительные 540 млрд евро. Из-за сокращения ежемесячных покупок в 2017 г. программа ЕЦБ будет на 100 млрд евро меньше, чем ждали инвесторы, не согласен Питер Чатвелл из Mizuho (цитата по FT).

Кредит в помощь Условия для кредитования остаются благоприятными, но рынок оживляется умеренными темпами. По данным ЕЦБ, в октябре кредитование частного сектора увеличилось на 2,3% к тому же периоду 2015 г. после 2% в сентябре. Годовой рост кредитов домохозяйств также стабильный – 1,8% в октябре. Кредитование нефинансовых компаний увеличилось на 2,1% по сравнению с 2% в сентябре. Кредитная активность постепенно становится поддержкой для экономики, пишут аналитики Morgan Stanley. Но в 2016 г. экономика все равно не будет расти быстрее 1,5%.

Продление программы означает еще большее расхождение в политике ЕЦБ и ФРС, пишет WSJ. Большинство экономистов и инвесторов ждут, что на предстоящем в декабре заседании ФРС повысит процентные ставки. Также совет управляющих расширил список активов, которые ЕЦБ может выкупать, рассказал Драги. Требования к нижней границе срока обращения госбумаг снижены с двух лет до одного года. Кроме того, ЕЦБ может выкупать облигации с доходностью ниже ставки по депозитам (минус 0,4%). До сих пор ограничения мешали регулятору – из-за нехватки гособлигаций в июне ЕЦБ стал скупать корпоративные долги. Некоторые экономисты призывали банк начать скупать акции. По оценкам Всемирного банка, капитализация компаний, котирующихся в еврозоне, к концу 2015 г. достигла $6,1 трлн. Скупая только частные и гособлигации, ЕЦБ рискует создать пузыри в секторах, чувствительных к изменению ставок, например в секторе недвижимости, говорил главный экономист Natixis Патрик Артус.

Курс евро к доллару после заявлений Драги упал на 1,3% до $1,065 с $1,085, индекс Stoxx 600 вырос на 1,1%. Доходность 10-летних гособлигаций Германии выросла до 0,44%, по данным Tradeweb, а испанских и итальянских гособлигаций – более чем на 0,1 п. п. до 1,553% и 2,032% соответственно, сообщил Bloomberg. «Рынок разочарован решением ЕЦБ», – говорит стратег Investec Wealth and Investment Шилен Шах (цитата по FT). С одной стороны, инвесторы не исключали полного сворачивания программы скупки, на которую ЕЦБ уже потратил 1,4 трлн евро, но с другой – большинство ожидало сохранения размера выкупа. ЕЦБ и Драги сделали все, чтобы запутать рынки, согласен Джим Шмигель из SEI Investments (цитата по Bloomberg). Жалуясь на политическую неопределенность, ЕЦБ сам создает неопределенность финансовую, писал Bloomberg.

Скупка активов продолжится до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2% годовых, говорится в сообщении ЕЦБ. По его прогнозам, в 2017 г. инфляция ускорится с 1,3% до 1,5% в 2018 г. и 1,7% – в 2019 г. Таким образом, в 2019 г. темпы роста цен не достигнут целевых 2%. По предварительным данным Евростата, в ноябре инфляция в еврозоне ускорилась до 0,6% – максимального уровня с апреля 2014 г. Но рост в последние кварталы объясняется ростом цен на энергоносители на фоне вялого потребительского спроса (в III квартале частное потребление выросло всего на 0,3%).

Росту экономики еврозоны мешают многие факторы, но поддержит рост цен на нефть, считает Драги. Согласно пересмотренному прогнозу ЕЦБ, экономика еврозоны увеличится в 2017 г. на 1,7% (прошлый прогноз – 1,6%), сообщил Драги. Прогноз по ВВП на 2018 г. сохранен на уровне 1,6%, такой же прогноз и на 2019 г. Но добиться устойчивого роста можно только за счет структурных реформ для повышения производительности, улучшения условий ведения бизнеса и создания новых рабочих мест, предупредил Драги. Проводить реформы надо невзирая на общую политическую неопределенность, настаивает он. В III квартале рост ВВП еврозоны составил 0,3% по сравнению со II кварталом, следует из окончательных данных Евростата. В годовом исчислении экономика выросла на 1,7%.