Рекордное количество жалоб подано на госзаказ

Почти на 40% выросло число жалоб на процедуры госзакупок в первой половине 2016 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рачик Петросян на конференции «Власть и бизнес против коррупции» в пятницу. Их количество превысило 40 000 (см. график). Это рекорд, констатировал Петросян.

Чаще всего жалуются на описание товара, которое требует предоставить заказчик. Требовали, например, указать долю углерода в пластике блока питания принтера, рассказал Петросян, очевидно, что это нужно только для того, чтобы отклонить заявку. Жалуются также на критерии оценки помимо стоимости. Больше баллов получит, например, поставщик, который наиболее полно опишет свой сопоставимый опыт, но ни что такое полнее, ни что такое сопоставимый не раскрывается, объяснил Петросян. И третий блок поводов для жалоб – неправильный выбор способа закупки, например, чтобы избежать аукциона, вместо товара закупается услуга по его поставке.

Рост количества жалоб говорит и о росте конкуренции в госзаказе, считает Петросян. По данным Минэкономразвития, в среднем в торгах участвовало три претендента на госконтракт. Столько же было и в прошлом году. Конкуренция усиливается – многие компании стали участвовать в тендерах других регионов, замечает гендиректор компании по оптимизации закупок PrECA Зелимхан Сулейманов. Присутствие государства в экономике растет, поставщики переключаются на госзаказ, полагает он. Рост жалоб в госзаказе показывает, что доверие к контрактной системе увеличивается, заметил аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров.

При этом жалоб в ФАС на закупки госкомпаний и естественных монополий стало больше всего на 2%. Это не показатель, считает Рохмистров: жаловаться могут только аккредитованные на электронных площадках участники закупок. С помощью жалоб предприниматели отстаивают свои права, а это возможно только при более-менее прозрачных процедурах закупок, пояснил «Ведомостям» Петросян, чего нельзя сказать о закупках госкомпаний.

Когда государственная контрактная система только заработала, было много путаницы, например, рассматривать ли жалобы от общественных организаций, которые пытались их подавать как участники закупок, вспоминает юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, теперь с новой системой все освоились. Возможно, рост жалоб связан с загруженностью судов – участники госзакупок не рассчитывают, что суд быстро примет решение, и идут в ФАС, добавляет она.

Жалобами пользуются и для давления на заказчика, рассказывает Сулейманов. Кризис заставляет людей придумывать способы заработка, согласен госзаказчик. Чтобы избежать таких злоупотреблений, можно было бы ввести пошлину за подачу жалобы и штраф, если ее признают необоснованной, предлагает госзаказчик, а пока подача жалобы будет бесплатной, их будет все больше.

Случается, что жалобы ФБК отклоняются, а следом ФАС начинает проводить собственную проверку тех же торгов на те же нарушения, рассказывает Соболь. Жалобы могут быть связаны с коррупцией, но тем не менее это удобная и быстрая процедура, заключает она.