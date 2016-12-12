Чиновники не могут договориться о приватизации
- Александра Прокопенко,
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
Росимущество внесло в правительство план приватизации, сообщил его руководитель Дмитрий Пристансков. Но разногласий избежать не удалось. Согласована продажа как минимум трех крупных активов в 2017 г. – ВТБ (10,9% акций), «Совкомфлота» (25% минус 1 акция) и Новороссийского морского торгового порта (НМТП, 20%). По продаже пакета в «Алросе» и ряда мелких компаний разногласия сохраняются, пояснил Пристансков (цитаты по «Интерфаксу»). Минэкономразвития предлагало продать в 2017 г. 8% «Алросы», но Минфин не поддерживал эту идею. Совещание, на котором должны быть сняты все разногласия, до конца декабря проведет курирующий приватизацию первый вице-премьер Игорь Шувалов, уточнил Пристансков.
В 2016 г. бюджет получил от продажи госактивов 1,1 трлн руб., говорил ранее министр финансов Антон Силуанов (включая дивиденды от продажи «Роснефтегазом» акций «Роснефти»). В проекте бюджета на 2017 г. предусмотрены доходы в 148 млрд руб. (продажа ВТБ и «Совкомфлота»), в 2018–2019 гг. – по 14 млрд руб., следует из документа. Кроме крупных активов внесенный в правительство план предусматривает продажу сотен мелких госкомпаний.
Минфин будет бороться за каждую акцию, говорит замминистра финансов Алексей Моисеев: для нас ситуация очевидна – чем больше приватизация, тем меньше расходы резервного фонда. По его оценкам, доходы государства от продажи имущества могут вырасти до 300 млрд руб. в год. Пристансков публично не оценивал доходы. Но в проекте доклада Росимущества к заседанию Госсовета, который по заданию агентства готовили эксперты, предлагалось не спешить с продажами, а в первую очередь научиться вовлекать имущество в оборот, например через механизм государственно-частного партнерства. Пока это только позиция экспертов, подчеркивает чиновник Росимущества.
«Отчет инвестконсультанта по «Совкомфлоту» еще обсуждается, изучаются наиболее удобные временные интервалы для приватизации, возможность размещения на бирже, сама структура сделки», – рассказал Пристансков. По НМТП уже отобран инвестконсультант – «Сбербанк CIB», но еще не утвержден распоряжением правительства, добавил он.
В первом полугодии 2016 г. государство было акционером или имело право на участие в управлении в 1627 акционерных обществах. За десятилетие их стало меньше в 2,5 раза. Но растет квазигосударственный сектор, сетует чиновник: госкомпании активны на рынке поглощений.
Задачи просто продать все нет, говорит чиновник финансово-экономического блока, а есть задача продавать эффективно и дорого. Но есть проблема – никто не берет, констатирует он. В этом году не состоялось 90% аукционов, следует из данных Росимущества. Государство провело три крупные приватизационные сделки в этом году, и только одна из них – продажа «Алросы» (10,9%) – была рыночным размещением.
Малая приватизация не предполагает больших доходов бюджета, говорит партнер Deloitte Олег Швырков, из-за меньшей цены актива меньше рисков продать его в неудачный момент. Нужно устранять ограничения для развития активов, считает он. Переход в частные руки – это возможность развивать компанию, согласна директор PwC Елена Дубовицкая. Правительство следит за крупными предприятиями, а на мелкие ресурсов уже не хватает, исследования показывают, что качество управления в таких объектах низкое, отмечает Швырков. А продажа приводит к росту эффективности управления, заключает Дубовицкая.