Налоговики узнают все о зарубежных активах российских корпораций

Правительство одобрило при­соединение России к международному соглашению об автоматическом обмене страновыми отчетами. Распоряжение премьера Дмитрия Медведева подписать такое соглашение было опубликовано в понедельник.

Дата подписания станет известна после консультаций с ОЭСР, говорит представитель ФНС. Соглашение будет подписано в первой половине 2017 г., передал через пресс-службу директор департамента Минфина Алексей Сазанов.

Раскрывать информацию о внутренних операциях транснациональных групп уже за 2016 г. придется в большинстве стран Европы, правда, только в конце 2017 г. По данным ОЭСР на 7 декабря, соглашение подписали 50 стран, в том числе Кипр, Швейцария, Люксембург, Нидерланды и Великобритания. Британские налоговики уже предупреждают, что «дочки» российских компаний обязаны раскрыть информацию даже до присоединения страны к правилам, рассказывают консультанты. В большинстве присоединившихся к соглашению стран у российских компаний есть свои структуры и подразделения. В Швейцарии, например, есть трейдеры у всех крупных и средних компаний, в Австрии в основном регистрируются холдинги, рассказывала партнер KPMG Анна Воронкова.

Место «прописки» У «Норникеля» трейдер Norilsk Nickel Europe Ltd. зарегистрирован в Великобритании, у «Мечела» «Мечел карбон» и «Мечел трейдинг» – в Швейцарии. Evraz зарегистрирована в Лондоне, а ее трейдер East Metals AG – в Швейцарии. У Сбербанка есть дочерний Sberbank AG в Швейцарии, «дочки» ВТБ работают в Австрии, Германии, Франции и Великобритании.

На практике обмен начнется с 2018 г., говорит партнер PwC Наталья Кузнецова, после подписания еще будут внедряться его механизмы. Поправки в Налоговый кодекс, обязывающие компании раскрывать ФНС информацию о внутренних операциях, Минфин подготовил еще в сентябре. Но в Госдуму они пока не внесены. Сейчас завершается работа над финальной редакцией текста, говорит представитель ФНС. Планируем внести проект в правительство в первой половине 2017 г., отметил Сазанов.

Отчитываться придется, если выручка группы превышает 50 млрд руб., – о выручке каждой из ее компаний, убытках, налоге на прибыль, числе сотрудников, нераспределенной прибыли и активах. Но у холдингов есть выбор: отчитаться в России или за границей. Раскрыть данные может любая структура группы в своей стране, если та внедрила такие же правила. Остальным компаниям, включая холдинговую, делать это уже не придется – данные все равно разойдутся по другим государствам по каналам автоматического обмена налоговой информацией.

Теперь российские налоговики смогут получить информацию обо всей группе, говорит партнер KPMG Наталья Вальковская: где создается добавленная стоимость, как устроено ее финансирование, где находится управление. Сведения будут доступны многим странам, где работает группа, говорит партнер EY Марина Белякова, некоторые будут передаваться автоматически, другие – по запросу или напрямую. ФНС будет ежегодно собирать информацию от компаний, объясняет Сазанов, а затем обмениваться ею со странами, которые присоединились к соглашению и согласились на двусторонний обмен с Россией. Если одна из стран решит, что другая не исполняет свои обязанности, она может уведомить ОЭСР, что не станет обмениваться с ней информацией, рассказывает партнер PwC Андрей Колчин.

Подавать необходимо два основных вида отчетности – национальную и глобальную. Первая касается операций по трансфертным ценам. Глобальный же отчет описывает всю группу: рынки, где работают компании, операции, приносящие более 5% выручки, условия внутригрупповых договоров, систему финансирования и т. д. Но передавать эти данные нужно не ежегодно, а только по запросу налоговиков при проверке.

Из отчетности будут видны основные диспропорции в группах, например, если компании с низким уровнем деловой активности и небольшим числом сотрудников получают существенную прибыль, объясняет Белякова. Для расчета показателей можно будет дополнительно использовать стоимость активов, выручку и капиталы, продолжает она. Более детально операционные и финансовые потоки по группе будут видны из глобальной документации, говорит Белякова. Например, как получаемая в отдельных странах прибыль соотносится с показателями компании и выплачиваемыми налогами, объясняет Колчин: если прибыль концентрируется в странах с низкими налогами, то это может стать поводом для проверки.

Можно также найти структуры с роялти, предупреждает Вальковская, например компания, использующая и развивающая торговый знак, находится в одной стране, а право на него принадлежит компании в офшоре. С такими обвинениями в 2013 г., например, столкнулся Microsoft.

Налоговики будут анализировать, насколько справедливо делится прибыль между странами, говорит Белякова. И не во всех случаях новые механизмы будут работать в пользу российского бюджета, предупреждает она. Может вырасти число споров, хотя сама по себе информация из отчета не повод для доначислений, на ее основании можно только провести проверки, заключает Белякова.