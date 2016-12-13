Центробанки подвергаются критике за поиск естественной ставки

Центробанки развитых стран в последние годы снизили ставки до рекордных минимумов, что нанесло урон банкам и пенсионным фондам. Их политика увеличивает риски возникновения пузырей на рынках акций и недвижимости. Центробанки отвечают на критику, что их политика лишь отражает изменение так называемой естественной процентной ставки.

Ее идея была предложена в XIX в. шведским экономистом Кнутом Викселлем, который описывал, как в результате капитальных затрат возникает естественная норма прибыли, скорректированная на инфляцию. Когда банки предлагают займы по ставкам ниже естественной, компании начинают активно занимать, и инфляция ускоряется. Если ставки выше, предприятия сокращают издержки, и безработица растет.

Исходя из своих оценок естественной ставки, центробанки надеются сохранять инфляцию на стабильном уровне и полностью раскрыть потенциал экономического роста. В зависимости от стремления ускорить или замедлить рост ВВП и инфляцию они устанавливают процентные ставки ниже или выше этой оценки.

Естественная ставка значительно снизилась за последние 30 лет в результате масштабных изменений в экономике – старения населения, избытка сбережений, замедления роста производительности, утверждают центробанкиры. По их словам, именно это является основным драйвером падения стоимости займов в развитых странах. «Низкие процентные ставки – это не каприз центробанков, а следствие мощных глобальных сил, включая долг, демографию и распределение», – заявил недавно председатель Банка Англии Марк Карни.

Но все больше скептиков критикуют этот принцип. По оценкам многих экономистов, накануне финансового кризиса естественная ставка в США, Японии и развитых странах Европы была около 2%, а сегодня – около 0%. Пытаясь стимулировать экономику, их центробанки опустили краткосрочные ставки до очень низкого уровня. Хотя ожидается, что ФРС в среду повысит ставки на 0,25 п. п. до 0,5–0,75%.

Критики призывают центробанки отказаться от этой теории. Как отмечают некоторые из них, поскольку естественные ставки нельзя непосредственно отслеживать, а можно только оценивать, центробанки преследуют химеру, существующую только в их моделях. На инфляцию влияет множество факторов, утверждают эксперты. «Почему должен существовать единственный рычаг, способный магическим образом приводить экономику в равновесие?» – говорит Эрик Лонерган, управляющий хедж-фондом в M&G Investments. Другие критики считают, что гипотеза служит оправданием центробанкам, позволяя им удерживать более низкие, чем следовало бы, ставки.

Но специалисты Банка международных расчетов, наоборот, обеспокоены, что центробанки недооценивают уровень естественной ставки и могут создать проблемы в будущем, стимулируя рискованные займы.

Перевел Алексей Невельский