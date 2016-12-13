Мировая экономика
Статья опубликована в № 4223 от 13.12.2016 под заголовком: Центробанки хотят быть естественными

Центробанки подвергаются критике за поиск естественной ставки

Скептики считают загадочное понятие плодом их воображения
Центробанки подвергаются критике за поиск естественной процентной ставки
Центробанки подвергаются критике за поиск естественной процентной ставки
Е. Разумный / Ведомости

Центробанки развитых стран в последние годы снизили ставки до рекордных минимумов, что нанесло урон банкам и пенсионным фондам. Их политика увеличивает риски возникновения пузырей на рынках акций и недвижимости. Центробанки отвечают на критику, что их политика лишь отражает изменение так называемой естественной процентной ставки.

Ее идея была предложена в XIX в. шведским экономистом Кнутом Викселлем, который описывал, как в результате капитальных затрат возникает естественная норма прибыли, скорректированная на инфляцию. Когда банки предлагают займы по ставкам ниже естественной, компании начинают активно занимать, и инфляция ускоряется. Если ставки выше, предприятия сокращают издержки, и безработица растет.

Исходя из своих оценок естественной ставки, центробанки надеются сохранять инфляцию на стабильном уровне и полностью раскрыть потенциал экономического роста. В зависимости от стремления ускорить или замедлить рост ВВП и инфляцию они устанавливают процентные ставки ниже или выше этой оценки.

Естественная ставка значительно снизилась за последние 30 лет в результате масштабных изменений в экономике – старения населения, избытка сбережений, замедления роста производительности, утверждают центробанкиры. По их словам, именно это является основным драйвером падения стоимости займов в развитых странах. «Низкие процентные ставки – это не каприз центробанков, а следствие мощных глобальных сил, включая долг, демографию и распределение», – заявил недавно председатель Банка Англии Марк Карни.

Но все больше скептиков критикуют этот принцип. По оценкам многих экономистов, накануне финансового кризиса естественная ставка в США, Японии и развитых странах Европы была около 2%, а сегодня – около 0%. Пытаясь стимулировать экономику, их центробанки опустили краткосрочные ставки до очень низкого уровня. Хотя ожидается, что ФРС в среду повысит ставки на 0,25 п. п. до 0,5–0,75%.

Критики призывают центробанки отказаться от этой теории. Как отмечают некоторые из них, поскольку естественные ставки нельзя непосредственно отслеживать, а можно только оценивать, центробанки преследуют химеру, существующую только в их моделях. На инфляцию влияет множество факторов, утверждают эксперты. «Почему должен существовать единственный рычаг, способный магическим образом приводить экономику в равновесие?» – говорит Эрик Лонерган, управляющий хедж-фондом в M&G Investments. Другие критики считают, что гипотеза служит оправданием центробанкам, позволяя им удерживать более низкие, чем следовало бы, ставки.

Но специалисты Банка международных расчетов, наоборот, обеспокоены, что центробанки недооценивают уровень естественной ставки и могут создать проблемы в будущем, стимулируя рискованные займы.

Перевел Алексей Невельский

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