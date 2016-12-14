Антимонопольная служба требует изменить условия конкурса на размещение рекламы в метро

Комиссия управления ФАС по Петербургу вчера признала обоснованным первый пункт жалобы рекламного оператора «Волгобалт медиа» на условия конкурса на право размещать рекламу в петербургском метрополитене. По условиям конкурса, в нем могут принять участие только компании, работавшие в метро России не менее трех последних лет. Это сокращает количество потенциальных участников, чем нарушается ст. 17 закона о защите конкуренции, решила вчера комиссия УФАС. Предварительно она изучила рынок и обнаружила в городе более 20 организаций, которые могли бы принять участие в этом конкурсе, если бы такое ограничение отсутствовало. Ведомство выдаст предписание о внесении изменений в конкурсную документацию. Представитель ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР; организатор торгов) отказался комментировать, будет ли оспаривать это решение.

Торги за право 10 лет размещать рекламу в метро c начальной ценой 1,65 млрд руб. ГЦРР объявил в октябре. В ноябре рекламный оператор «Волгобалт медиа» попросил УФАС отменить их. Аналогичную просьбу депутат петербургского законодательного собрания Максим Резник направил вице-губернаторам Игорю Албину и Александру Говорунову. Стоимость лота занижена, а из-за ограничения конкуренции начальная стоимость в ходе торгов не увеличится, а значит, метрополитен получит меньше доходов от аренды рекламных конструкций, чем мог бы, пишет Резник. Он считает подобную потерю рекламных доходов цинизмом по отношению к петербуржцам на фоне подорожания проезда на 10 руб. Ответы от вице-губернаторов еще не поступили, говорит Резник.

Право размещать рекламу в петербургском метро в 2006 г. выиграли ООО «Метроном», ЗАО «Афкап», ЗАО «Анфас» и ЗАО «Коммет». Их уполномоченный представитель и центр продаж – агентство «Проспект». Эти компании представитель ГЦРР называет единственными потенциальными участниками конкурса из Петербурга. По его словам, метрополитен – объект повышенной опасности и сложности, работа в котором имеет свои нюансы. Вчера на запрос «Ведомостей» компании не ответили. Представитель «Волгобалт медиа» признает, что нюансы работы в метро есть, но все требования должны быть подробно расписаны в документации, чтобы можно было начислить балл за каждый пункт. «Волгобалт медиа» планирует участвовать в торгах, если изменят документацию, добавляет он.

На торги планировалось выставить один лот, который включает 2661 рекламное место (общая площадь – 6603 кв. м) на всех линиях метро. С одним заказчиком работать удобнее, ответил представитель ГЦРР на вопрос одного из членов комиссии о том, почему на аукцион выставлен такой крупный лот. «Представляете, сколько смог бы заработать метрополитен и город, если бы конкурс был поделен, допустим, на пять лотов и на торги бы пришли несколько десятков организаций», – заявил руководитель УФАС Вадим Владимиров. Управление приняло решение направить в отдел контроля органов власти вопрос о возбуждении дела в части укрупнения лотов.

Как правило, срок выполнения предписания – около одного месяца, говорит партнер юридической компании Orient Partners Александр Карпухин. На практике организаторы торгов достаточно часто обжалуют предписания ФАС в суде и в это время проводят торги и определяют победителей, говорит Карпухин. После того как торги проведены, отменить их становится крайне затруднительно, добавляет он. ГЦРР продлил прием заявок до 20 декабря, а подведение итогов назначил на 27 декабря.