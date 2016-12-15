Новогоднего сюрприза от ЦБ не ждут: ставку он не снизит

Новогоднего сюрприза от ЦБ ждать не стоит: 16 декабря на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ останется верен данному в сентябре обещанию не снижать ключевую ставку до I квартала 2017 г. Он сохранит ее на текущем уровне в 10%, убеждены аналитики. Из 30 экономистов, участвующих в опросе Bloomberg, 29 ожидают, что ставка останется неизменной. В начале 2016 г. она составляла 11%, за год регулятор снижал ее дважды по 0,5 п. п., хотя темпы годовой инфляции с 9,8% в январе сократились почти наполовину.

Снижение ставки на 0,25 п. п. прогнозирует экономист Вольф-Фабиан Хунгерланд из гамбургского Berenberg Bank. Но шансы на это – примерно 55 на 45%, уточнил он. Конечно, отказ ЦБ от обещания озадачил бы некоторых наблюдателей, рассуждает он, но в ситуации устойчивого замедления инфляции от такого обещания можно было бы и отказаться. Кроме того, это было бы уже не первым сюрпризом от ЦБ, отмечает он. Инфляция уверенно снижается, цена нефти растет, реальная ставка положительна с большим запасом – все это дает ЦБ большое пространство для снижения ставки, а сокращение стоимости кредита в восстанавливающейся экономике попало бы на благодатную почву, считает Хунгерланд.

В ноябре инфляция в годовом сравнении замедлилась до 5,8% с 6,1% в октябре и 6,4% в сентябре. Однако показатель год к году не вполне релевантен, он захватывает периоды высокой инфляции в конце 2015 г. и I квартале 2016 г.: текущая инфляция, измеренная как среднее скользящее за три месяца с поправкой на сезонные факторы, в пересчете на 12 месяцев составляет 4,5%, подсчитал Антон Струченевский из «Сбербанк CIB». По оценкам экспертов ЦБ, этот показатель, чтобы достигнуть цели по инфляции в 4% в конце 2017 г., уже в начале 2017 г. должен быть 4%. За 11 месяцев 2016 г. фактическая инфляция лишь дважды попала в диапазон, соответствующий достижению цели ЦБ (см. график).