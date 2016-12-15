Правительство расширило налоговые льготы на инвестиции в инновации

До сих пор от налогов освобождались доходы только от продажи акций, которые обращаются в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи. Первоначально, для того чтобы воспользоваться льготой, нужно было владеть акциями пять лет, с 2016 г. и до 2023 г. срок сокращен до года. Льготой могут воспользоваться и компании, и население.

Теперь правительство распространяет льготу на обращающиеся в секторе РИИ облигации и паи венчурных ЗПИФ, следует из его постановления. Чтобы получить льготу, капитализация и выручка эмитента не должна превышать 10 млрд руб., как и сумма чистых активов ПИФа.

В секторе РИИ обращается не так много акций инновационных компаний из-за малого числа стартапов, готовых к размещению на бирже, говорит управляющий инвестиционным портфелем Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев. Пока этот сектор не пользуется большой популярностью среди клиентов, замечает и руководитель юридической службы «Алор брокер» Надежда Подкорытова: сектор находится на этапе становления. Это крошечный рынок, согласна юрист адвокатского бюро А2 Ксения Риф: 24 эмитента на все виды бумаг, из них у семи есть паи, у четырех – облигации, а у остальных – акции. Есть инвесторы, готовые покупать такие бумаги, продолжает она, но налоговая льгота для них не главное: бумаги берут надолго, а льготой можно воспользоваться только после их продажи.

Новая льгота привлечет инвесторов, не согласен трейдер «Атона» Михаил Ващенко, их финансовый результат улучшится, хотя логика принятия таких решений, особенно для долговых инструментов, загадочна. Проекты из сектора РИИ достаточно рискованные, продолжает он, и давать им в долг (приобретая облигации) неинтересно – в отличие от инвестиций в акционерный капитал. Вряд ли из-за поправок «все хлынут» на рынок РИИ, согласен гендиректор УК «Финам менеджмент» Андрей Шульга, хотя сейчас он может стать привлекательным: «основная секция российского фондового рынка показывает выдающиеся результаты», а на рынке РИИ, напротив, много недооцененных эмитентов – около 80%.