Мировая экономика
Статья опубликована в № 4225 от 15.12.2016 под заголовком: Тройная игра ФРС

Рынки пытаются разгадать загадку ФРС

Ужесточение политики регулятора может создать проблемы для развивающихся экономик
Председатель ФРС Джанет Йеллен
Председатель ФРС Джанет Йеллен
AP

ФРС не обманула ожиданий рынка, который предсказывал 100%-ную вероятность повышения ставки на 0,25 п. п. – до 0,5–0,75%. Этого ждали все экономисты, опрошенные FT и WSJ. Ждал рынок от ФРС и намеков – какими темпами регулятор будет ужесточать политику. И Федрезерв дал ответ: в 2017 г. его руководство ждет трех повышений.

Дежавю прошлого года, когда ФРС тоже обещала повышать ставки, но ограничилась одним повышением, делится впечатлением гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Заявление ФРС очень сдержанно и практически полностью повторяет текст ноябрьского, говорит Том Левинсон из «Сбербанк CIB». Прогноз повышения ставки говорит об ужесточении риторики, не согласна Наталия Орлова из Альфа-банка: рынок закладывался только на два повышения. Есть вероятность, что ФРС готовится к более активным действиям в следующем году, считает она.

В ожидании итогов заседания ФРС курс доллара падал: евро вырос до $1,065 с $1,062 на предыдущем закрытии. Приостановился и рост рубля: в 19.00 мск на торгах Московской биржи курс доллара вырос до 61,1 руб./$ (на 57,7 коп. выше уровня закрытия торгов во вторник).

После решения ФРС, по данным на 22.20 мск, курс рубля упал на 1,3% до 61,94 руб./$, доллар незначительно укрепился к евро – на 0,4%. Нефть марки Brent подешевела на 2,46% до $54,3/барр. Dow Jones, S&P 500 потеряли по 0,3%, NASDAQ – 0,28%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике