Рынки пытаются разгадать загадку ФРС

ФРС не обманула ожиданий рынка, который предсказывал 100%-ную вероятность повышения ставки на 0,25 п. п. – до 0,5–0,75%. Этого ждали все экономисты, опрошенные FT и WSJ. Ждал рынок от ФРС и намеков – какими темпами регулятор будет ужесточать политику. И Федрезерв дал ответ: в 2017 г. его руководство ждет трех повышений.

Дежавю прошлого года, когда ФРС тоже обещала повышать ставки, но ограничилась одним повышением, делится впечатлением гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Заявление ФРС очень сдержанно и практически полностью повторяет текст ноябрьского, говорит Том Левинсон из «Сбербанк CIB». Прогноз повышения ставки говорит об ужесточении риторики, не согласна Наталия Орлова из Альфа-банка: рынок закладывался только на два повышения. Есть вероятность, что ФРС готовится к более активным действиям в следующем году, считает она.

В ожидании итогов заседания ФРС курс доллара падал: евро вырос до $1,065 с $1,062 на предыдущем закрытии. Приостановился и рост рубля: в 19.00 мск на торгах Московской биржи курс доллара вырос до 61,1 руб./$ (на 57,7 коп. выше уровня закрытия торгов во вторник).

После решения ФРС, по данным на 22.20 мск, курс рубля упал на 1,3% до 61,94 руб./$, доллар незначительно укрепился к евро – на 0,4%. Нефть марки Brent подешевела на 2,46% до $54,3/барр. Dow Jones, S&P 500 потеряли по 0,3%, NASDAQ – 0,28%.