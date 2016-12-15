Шансы «Роснефти» получить льготы слабеют

Еще до продажи своих акций «Роснефть» предложила правительству повысить капитализацию компании, предоставив ей налоговые льготы и снизив транспортные издержки. Об этом рассказывали два федеральных чиновника. О льготах для обводненных месторождений говорил премьер Дмитрий Медведев.

«Роснефть» предложила, по словам чиновников (часть льгот описывал «Коммерсантъ»), вдвое уменьшить НДПИ с 2018 г. для месторождений с обводненностью выше 90% и остаточными запасами до 150 млн т нефти. А также обнулить НДПИ на 10 лет с момента начала добычи для месторождений со сложной геологией в Восточной Сибири. Только первая льгота для Самотлора обойдется бюджету примерно в 80 млрд руб. в год. Совокупные потери еще не посчитаны, говорит финансовый чиновник. Это не льготы, а оптимизация налогового режима для месторождений разного типа, направленная в том числе на увеличение бюджетных доходов, настаивает пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Параметры НДД По законопроекту, внесенному Минфином в правительство, ставка НДД – 50%, расходы при этом не могут превышать 9520 руб. за 1 т. Частично сохраняется экспортная пошлина. На НДД смогут перейти все новые месторождения Восточной Сибири, а также часть старых месторождений Западной Сибири (с суммарной добычей 15 млн т).

«В процессе переговоров с инвесторами им давались гарантии, что будут даны такие льготы, поэтому это можно считать составляющей сделки. Письменных гарантий не было, но договоренности, безусловно, были, в том числе подкрепленные информацией из правительства», – сказал человек, участвовавший в переговорах о продаже «Роснефти». Леонтьев это не комментирует. Представители Катарского инвестиционного фонда и Glencore, консорциум которых купил 19,5% акций «Роснефти», вчера вечером не ответили на запрос «Ведомостей». Компания просила об этих льготах уже давно, они связаны не только с приватизацией, рассказывает чиновник Минэнерго.