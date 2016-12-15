Власти Петербурга увеличили максимальный тариф на платную парковку

В следующем году максимальная часовая плата за размещение в платной парковочной зоне для двухколесных транспортных средств категорий А и М составит 32,31 руб., для категории В – 107,7 руб., иных категорий – 161,55 руб., сказано в постановлении правительства Петербурга от 8 декабря (есть на сайте администрации). На 2014 г. и период 2015–2016 гг. максимальная плата для категорий А и М была установлена в размере 30 руб., категории В – 100 руб., иных – 150 руб. По факту тарифы ниже: 30, 60 и 120 руб. соответственно.

Новое постановление устанавливает максимальный размер, но не означает повышения тарифов на парковку в 2017 г., сообщило вчера СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Максимальный размер платы увеличен с учетом изменения индекса потребительских цен при формировании бюджета Петербурга на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. Цены на платную парковку в 2017 г. не изменятся, обещает представитель центра.

Платные парковки (2895 машино-мест) действуют на 27 улицах в центре с сентября 2015 г. По данным администрации, зона платной парковки загружена лишь на 34%. Доход от почасовой оплаты, оформления парковочных разрешений и абонементов с 3 сентября 2015 г. по 6 декабря 2016 г. составил 146,1 млн руб., из них 98,7 млн руб. поступили с 1 января по 6 декабря. Изменилась структура заполняемости зоны платной парковки: сначала автовладельцы оставляли автомобили на целый рабочий день, а теперь в 86% случаев – на период до трех часов, рассказывает представитель центра.

В 2017–2018 гг. Смольный намерен расширить зону платной парковки на территории всего Центрального района, идут проектно-изыскательские работы. Кроме того, по данным администрации, решается вопрос с повторным проведением конкурсов на проектирование зоны платной парковки в Петроградском и Адмиралтейском районах, а после 2018 г. – на Васильевском острове. «Расширение зоны платной парковки возможно в том числе с привлечением средств инвестора, этот вопрос прорабатывается», – говорит представитель Центра управления парковками.