Госпомощь пока слабо помогла финансовым показателям ВЭБа

Внешэкономбанк (ВЭБ), получивший существенную госпомощь, закончил девять месяцев с убытком по МСФО в 84,2 млрд руб. – на 6 млрд меньше, чем годом ранее. За III квартал убыток составил 7,1 млрд руб., следует из опубликованной на этой неделе отчетности по МСФО.

ВЭБ получил 150 млрд руб. из бюджета на пополнение капитала и погашение внешнего долга. А в конце 2015 г. ему были пролонгированы депозиты ФНБ и снижена по ним ставка, что дало разовую бумажную прибыль. Новая команда банка разрабатывала стратегию весь год – ее должны одобрить на набсовете банка на следующей неделе, говорил председатель ВЭБа Сергей Горьков.

Принципиально риски не поменялись: слабые показатели качества активов, капитала и доходности, оценивает аналитик S&P Виктор Никольский, несмотря на снижение кредитного портфеля и субсидий на 150 млрд руб., банк показывает убытки. Основная причина – резервы под обесценение кредитов: чистый процентный доход составил 69,6 млрд руб., а резервов было создано на 238,1 млрд. В начале года Горьков предупреждал, что банку еще предстоит создать крупные резервы, основные проблемы были связаны с украинскими кредитами, а также в лесной отрасли.

Госпомощь была потрачена на спасение от возможного дефолта – необходимо было повысить капитал, так как при нарушении этого условия инвесторы могли бы предъявить бумаги к погашению. Но эти деньги не могли быстро улучшить финансовые показатели – слишком была запущена ситуация с кредитами, объясняет чиновник, входящий в набсовет ВЭБа. Впоследствии резервы будут меньше тянуть из прибыли банка, надеется он. Судя по III кварталу, основные резервы были начислены в первом полугодии 2016 г., отмечает Никольский, сложно говорить, потребуются ли новые резервы, но небольшой рост экономики в 2017 г. может положительно сказаться на кредитном качестве ВЭБа.

За девять месяцев активы группы снизились на 13,3% до 3,79 трлн руб. Это связано в основном с консервативной кредитной политикой, объясняет банк в презентации – портфель кредитов (за вычетом резерва) снизился на 482,2 млрд руб., они гасятся быстрее, чем выдаются. Еще одна причина – укрепление рубля снизило балансовую стоимость валютных кредитов.

Со своим долгом ВЭБу пока удается справляться – обязательства группы снизились на 16,7% до 3,248 трлн руб. При этом он разместил четыре выпуска биржевых облигаций на 54,6 млрд руб. и $600 млн, а также рефинансировал долги на 89 млрд руб. и $500 млн.

В 2015 г. на убытки сильно повлиял рост стоимости фондирования, намного опережавший рост ставок по кредитам. Сейчас для ВЭБа эта проблема стоит не так остро: ставка фондирования в целом для группы – 2%, тогда как в среднем для крупных российских банков – от 5 до 7%, приводит данные Никольский, разумеется, в основном благодаря депозитам ФНБ, размещенным почти под 0,25%.

В 2017 г. ВЭБу предстоит погасить порядка $2 млрд публичного долга, в 2018 г. – $2,5 млрд, в основном это еврооблигации. Правительство его не оставит, считает Никольский, помощь на погашения обеспечена. В ноябре и декабре уже были пролонгированы бюджетные депозиты на 45 млрд и 55 млрд руб. до июля и сентября 2017 г. под ключевую ставку ЦБ, заключает аналитик.