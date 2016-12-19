ЦБ пока поработает с ожиданиями

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не собирается делать поспешных выводов
Максим Стулов / Ведомости
Снижение ставки (с сентября – 10%) отложено как минимум до весны: ЦБ обещает снизить ее в первом полугодии, но, как уточнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, скорее во II квартале, чем в первом. Хотя она не исключила, что ставка может быть снижена на любом заседании – и не обязательно на опорном. В первом полугодии заседания ЦБ пройдут в феврале, марте, апреле и июне, второе и четвертое из них – так называемые опорные, сопровождающиеся публикацией доклада о денежно-кредитной политике.