ЦБ пока поработает с ожиданиями

Снижение ставки (с сентября – 10%) отложено как минимум до весны: ЦБ обещает снизить ее в первом полугодии, но, как уточнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, скорее во II квартале, чем в первом. Хотя она не исключила, что ставка может быть снижена на любом заседании – и не обязательно на опорном. В первом полугодии заседания ЦБ пройдут в феврале, марте, апреле и июне, второе и четвертое из них – так называемые опорные, сопровождающиеся публикацией доклада о денежно-кредитной политике.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров