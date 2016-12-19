Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Центробанк подождет

ЦБ пока поработает с ожиданиями

Снижение ключевой ставки заморожено до весны
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не собирается делать поспешных выводов
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не собирается делать поспешных выводов
Максим Стулов / Ведомости

Снижение ставки (с сентября – 10%) отложено как минимум до весны: ЦБ обещает снизить ее в первом полугодии, но, как уточнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, скорее во II квартале, чем в первом. Хотя она не исключила, что ставка может быть снижена на любом заседании – и не обязательно на опорном. В первом полугодии заседания ЦБ пройдут в феврале, марте, апреле и июне, второе и четвертое из них – так называемые опорные, сопровождающиеся публикацией доклада о денежно-кредитной политике.

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