ФРС не удалось переубедить рынок

Экономисты по-прежнему ждут, что регулятор поднимет ставку в 2017 г. только дважды
Pablo Martinez Monsivais / AP
Федеральная резервная система (ФРС) подождет полгода, прежде чем снова поднимет ставку, следует из опроса 31 экономиста, проведенного FT. Регулятор будет сдержанно ужесточать политику, пока избранный президент США Дональд Трамп не раскроет параметры своих реформ. Ставка вырастет в 2017 г. только дважды, первый раз – в июне, указывают экономисты. Но ФРС на прошлой неделе, повысив ставку до 0,5–0,75%, предупредила, что в 2017 г. ее руководство ждет трех повышений.