ФРС не удалось переубедить рынок

Федеральная резервная система (ФРС) подождет полгода, прежде чем снова поднимет ставку, следует из опроса 31 экономиста, проведенного FT. Регулятор будет сдержанно ужесточать политику, пока избранный президент США Дональд Трамп не раскроет параметры своих реформ. Ставка вырастет в 2017 г. только дважды, первый раз – в июне, указывают экономисты. Но ФРС на прошлой неделе, повысив ставку до 0,5–0,75%, предупредила, что в 2017 г. ее руководство ждет трех повышений.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров