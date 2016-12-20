Мировая экономика
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Долг лучше в евро

Компании из развивающихся стран все больше занимают в евро

Спред между доходностями гособлигаций США и Германии достиг максимума со времен падения Берлинской стены
Компании из развивающихся стран все больше занимают в евро
Компании из развивающихся стран все больше занимают в евро
Е. Разумный / Ведомости

За первые восемь месяцев 2016 г. корпорации из нефинансового сектора привлекли $38,1 млрд с помощью номинированных в евро облигаций и синдицированных кредитов, показал проведенный FT анализ данных Института международных финансов (IIF), охватывающих 20 крупнейших развивающихся стран. Результат превысил годовой рекорд в $33,4 млрд, установленный в 2013 г. Это связано с ростом спреда между доходностями 10-летних гособлигаций США и Германии до максимума со времен падения Берлинской стены.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике