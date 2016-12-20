Компании из развивающихся стран все больше занимают в евро

Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Долг лучше в евро

За первые восемь месяцев 2016 г. корпорации из нефинансового сектора привлекли $38,1 млрд с помощью номинированных в евро облигаций и синдицированных кредитов, показал проведенный FT анализ данных Института международных финансов (IIF), охватывающих 20 крупнейших развивающихся стран. Результат превысил годовой рекорд в $33,4 млрд, установленный в 2013 г. Это связано с ростом спреда между доходностями 10-летних гособлигаций США и Германии до максимума со времен падения Берлинской стены.