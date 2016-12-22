Работающие с отходами операторы опасаются роста платы в 5 раз

Компании, занимающиеся размещением твердых коммунальных отходов (ТКО), могут столкнуться с ростом платы за негативное воздействие на окружающую среду в 5 раз, даже если будут полностью соблюдать требования закона, к такому заключению пришли эксперты Юридического центра промышленной экологии. Для средних объектов плата может составить около 50 млн руб. за год, говорит заместитель гендиректора центра Диана Обухова, пострадают около 5000 компаний.

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