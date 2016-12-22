Контролеров проверят прокуроры

К 2025 г. административная нагрузка на предпринимателей со стороны контролирующих органов должна снизиться вдвое, такой показатель предусмотрен приоритетной программой по реформе госконтроля, в среду паспорт программы утвердил президиум Совета при президенте по стратегическому развитию. Об этом сообщил в четверг министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов на совещании в Белом доме.

Поставлена задача – переориентировать контрольно-надзорную деятельность с простой фиксации нарушений на систему предотвращения рисков причинения вреда, объяснил министр.

Ведомства с 2018 г. должны будут проводить плановые проверки только объектов, где такие риски достаточно велики. В последующем планируется распространить это правило на внеплановые проверки. Уже в следующем году должны быть определены категории риска и составлен реестр с распределением подконтрольных по таким категориям.

Но уже на следующий год МЧС запланировало 90 000 проверок, а не 130 000, как в этом году, за счет снижения интереса к объектам невысокой степени опасности, радовался Абызов.

Предприниматели давно настаивают на публикации единого реестра требований, которые позволили бы четко понимать, что от них требуется. Однако пока, дал понять Абызов, перед контрольно-надзорными органами была поставлена задача хотя бы создать перечни нормативных актов, в которых такие требования есть. Сделать это они должны были до конца этого года. Справились не все. В следующем году, по словам Абызова, уточнят сроки создания информационной системы, которая позволит предпринимателям запрашивать и получать список требований к тому или иному виду деятельности.

Со следующего года проверяющие начнут уходить от «палочной» системы оценки: качество их работы будут оценивать по динамике показателей ущерба в конкретной сфере. У нас только на федеральном уровне 44 органа занимаются контрольно-надзорной деятельностью, но за этот год было три массовые трагедии, напомнил Абызов: Сямозеро, события в ХМАО, и вот сейчас Иркутск... эти случаи показывают, что с нашей системой контроля и надзора, несмотря на ее размер, что-то не так.

Но с Нового года мы начинаем жить по новым правилам: страна приступает к реальной реформе контрольно-надзорной деятельности, объявил участникам совещания замгенпрокурора Александр Буксман. Он сообщил, что генпрокурор Юрий Чайка подписал указание, в котором прокурорам рекомендовано учитывать риск-ориентированный подход при оценке ведомственных планов проверок и включении их в ежегодный план проверок. Также прокурорам приказано при проведении собственных проверок «воздержаться от выводов, способных повлечь проведение необоснованных дополнительных мероприятий по контролю в отношении субъектов предпринимательства» (цитата по тексту указания, есть у «Ведомостей») и последовательно бороться с массовыми внеплановыми проверками бизнеса.

Самые яркие примеры нарушения законодательства о госконтроле со стороны проверяющих ведомств прокурорам следует публиковать в СМИ. Им также придется заняться разъяснением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей: справочные материалы о правах «хозяйствующих субъектов» и способах их защиты рекомендовано издавать совместно с региональными бизнес-омбудсменами.