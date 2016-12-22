Правила

Контролеров проверят прокуроры

Правительство дало старт реформе госконтроля
Со следующего года проверяющие начнут уходить от «палочной» системы оценки
Со следующего года проверяющие начнут уходить от «палочной» системы оценки
Балаев Роман / PhotoXPress

К 2025 г. административная нагрузка на предпринимателей со стороны контролирующих органов должна снизиться вдвое, такой показатель предусмотрен приоритетной программой по реформе госконтроля, в среду паспорт программы утвердил президиум Совета при президенте по стратегическому развитию. Об этом сообщил в четверг министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов на совещании в Белом доме.

Поставлена задача – переориентировать контрольно-надзорную деятельность с простой фиксации нарушений на систему предотвращения рисков причинения вреда, объяснил министр.

Правительство в очередной раз придумало, как реформировать контроль за бизнесом
Правительство снова придумало, как реформировать контроль за бизнесом
Это станет отдельным проектом

Ведомства с 2018 г. должны будут проводить плановые проверки только объектов, где такие риски достаточно велики. В последующем планируется распространить это правило на внеплановые проверки. Уже в следующем году должны быть определены категории риска и составлен реестр с распределением подконтрольных по таким категориям.

Но уже на следующий год МЧС запланировало 90 000 проверок, а не 130 000, как в этом году, за счет снижения интереса к объектам невысокой степени опасности, радовался Абызов.

Предприниматели давно настаивают на публикации единого реестра требований, которые позволили бы четко понимать, что от них требуется. Однако пока, дал понять Абызов, перед контрольно-надзорными органами была поставлена задача хотя бы создать перечни нормативных актов, в которых такие требования есть. Сделать это они должны были до конца этого года. Справились не все. В следующем году, по словам Абызова, уточнят сроки создания информационной системы, которая позволит предпринимателям запрашивать и получать список требований к тому или иному виду деятельности.

Со следующего года проверяющие начнут уходить от «палочной» системы оценки: качество их работы будут оценивать по динамике показателей ущерба в конкретной сфере. У нас только на федеральном уровне 44 органа занимаются контрольно-надзорной деятельностью, но за этот год было три массовые трагедии, напомнил Абызов: Сямозеро, события в ХМАО, и вот сейчас Иркутск... эти случаи показывают, что с нашей системой контроля и надзора, несмотря на ее размер, что-то не так.

Как и зачем нужно реформировать систему госконтроля

Но с Нового года мы начинаем жить по новым правилам: страна приступает к реальной реформе контрольно-надзорной деятельности, объявил участникам совещания замгенпрокурора Александр Буксман. Он сообщил, что генпрокурор Юрий Чайка подписал указание, в котором прокурорам рекомендовано учитывать риск-ориентированный подход при оценке ведомственных планов проверок и включении их в ежегодный план проверок. Также прокурорам приказано при проведении собственных проверок «воздержаться от выводов, способных повлечь проведение необоснованных дополнительных мероприятий по контролю в отношении субъектов предпринимательства» (цитата по тексту указания, есть у «Ведомостей») и последовательно бороться с массовыми внеплановыми проверками бизнеса.

Самые яркие примеры нарушения законодательства о госконтроле со стороны проверяющих ведомств прокурорам следует публиковать в СМИ. Им также придется заняться разъяснением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей: справочные материалы о правах «хозяйствующих субъектов» и способах их защиты рекомендовано издавать совместно с региональными бизнес-омбудсменами.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике