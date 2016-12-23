Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Налог на банкротство

Риски для бизнеса при банкротствах выросли

Верховный суд разрешил налоговикам пользоваться новыми инструментами в борьбе за долги
Теперь позиции налоговиков при банкротстве могут еще усилиться
Теперь позиции налоговиков при банкротстве могут еще усилиться
М. Стулов / Ведомости

В последнее время налоговики стали вести себя при банкротствах агрессивнее, рассказывали «Ведомостям» юристы и консультанты компаний. Теперь позиции налоговиков при банкротстве могут еще усилиться, предупреждает руководитель практики банкротств «Пепеляев групп» Юлия Литовцева. Разъяснения Высшего арбитражного суда от 2006 г. об участии налоговиков в делах о банкротстве утратили актуальность: в среду опубликован новый обзор судебной практики Верховного суда. Кроме технических разъяснений, например об особенностях рассмотрения требований ФНС по срокам, периодам и размерам платежей, в обзоре есть и знаковые позиции суда, говорит федеральный чиновник.

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