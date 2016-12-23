Минфин улучшил прогноз динамики экономики на 2017 год

Минфин, под давлением которого Минэкономразвития три раза в октябре корректировало макропрогноз на «трехлетку», улучшил оценки динамики российской экономики. «Мы планировали 0,6%, сегодня оценки такие, что от 1 до 1,5%, может быть, будет темп роста», - сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это также скажется и на динамике зарплат и доходов населения – эти показатели продемонстрируют рост в реальном выражении на фоне дальнейшего замедления инфляции.

Пока в бюджете заложен старый прогноз. Улучшение динамики экономики означает необходимость правки бюджета уже весной. Помогли экономике более дорогая, чем прогнозировалось ранее, нефть и замедление инфляции. Значительный вклад в снижение инфляции внесла бюджетная политика, заметил министр. В основе бюджета должен лежать реалистичный прогноз социально-экономического развития, говорила Александра Суслина из Экономической экспертной группы: из-за разницы в динамике экономики Минфин будет должен уточнить доходы и источники финансирования дефицита.

Фактически динамика экономики приблизилась к сценарию «базовый плюс» (рост ВВП в 2017 г. на 1,1% при цене нефти $48 за баррель), который прежний руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев называл «наиболее вероятным».

Минфин также улучшил показатели исполнения бюджета текущего года. По словам Силуанова, дефицит может быть меньше утвержденных законом о бюджете 3,7% ВВП при цене нефти $41/барр. А без закрытия «кредитной схемы» (кредиты оборонным предприятиям) он мог бы быть 2,7% ВВП, уточнил министр.

В 2016 г. бюджет был сбалансирован при цене $75 за баррель, отметил министр. По его словам, в дальнейшем Минфин планирует обеспечить в 2019 г. баланс бюджета при цене нефти $45 за баррель, что «практически находится на уровне равновесных объемов добычи и спроса на нефть в мировой экономике, с учетом себестоимости добычи нефти, включая сланцы». Пока дефицит бюджета в 2019 г. должен составить 1,1% ВВП при цене нефти $40 за баррель, следует из закона о бюджете.

Финансировать дефицит Минфин намерен за счет заимствований. «В 2017-2019 гг. структура источников финансирования дефицита федерального бюджета принципиально изменится: основным (практически единственным) источником станут государственные заимствования, доля которых увеличится до 91% в 2019 г. против 20% в 2016 г.», - сказал он. При этом чистые внешние займы будут отрицательными.