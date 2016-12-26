Минфин признал, что был слишком пессимистичен

При более интенсивном росте экономики улучшится структура расходов, говорится в прогнозе Минэкономразвития: меньше пойдет на обслуживание долга и трансферты внебюджетным фондам

Минфин, под давлением которого Минэкономразвития трижды в октябре корректировало макропрогноз на три года, улучшил оценку динамики экономики. Прогноз, на основе которого сверстан бюджет, предусматривает рост ВВП в 2017 г. на 0,6%, а экономика может вырасти на 1–1,5%, признал Антон Силуанов в пятницу.