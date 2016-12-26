Макроэкономика и бюджет

Минэкономразвития улучшило итоги года

Добыча нефти и экспорт растут, состояние экономики России – «немного выше нуля»
По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 г. рост экономики возобновится и составит 0,6%
По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 г. рост экономики возобновится и составит 0,6%
Е. Разумный / Ведомости

По новой оценке Минэкономразвития, спад экономики в 2016 г. составит 0,5%, а не 0,6% из-за роста цен на нефть, экспорта и восстановления промышленности. За 11 месяцев, по оценке министерства, экономика сократилась на 0,6%.

Ноябрь стал очередным месяцем обновления постсоветского рекорда ежесуточной добычи нефти – 11,21 млн баррелей в сутки, фиксирует Минэкономразвития в мониторинге. С 2017 г. страны ОПЕК и ведущие нефтеэкспортеры, включая Россию, договорились сократить добычу; Россия должна сократить ее на 0,3 млн баррелей в сутки.

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Комментарии  ()
komandir
20:26 26.12.2016
можно Улюкаева выпускать.
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