Торговать в Евразийском союзе станет проще

Президенты России, Киргизии, Казахстана и Армении подписали Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь документ должен быть передан на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян (цитата по «Интерфаксу»). А затем ратифицирован пятью странами. Процесс может занять около полугода, говорил представитель ЕЭК. Минфин также ждет, что кодекс вступит в силу в середине 2017 г., говорил ранее замминистра Илья Трунин (цитата по «Интерфаксу»).

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