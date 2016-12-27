Чиновники и неверные цели привели к провалу прежних стратегий, считают в ЦСР Алексея Кудрина

Чиновники, неверные цели и формальное исполнение привели к провалу прошлых стратегий, обнаружили эксперты ЦСР
Д. Абрамов / Ведомости
Стратегия-2020 выполнена на 29,5%, а стратегия-2010 – на 39%, подсчитали эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в исследовании: главная проблема – имитация их исполнения. Эксперты хотят учесть негативный опыт, чтобы избежать ошибок при написании стратегии развития 2018–2024 гг. В ней должны быть рецепты, как помочь экономике России обогнать мировую к 2019 г.