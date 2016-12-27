Новая администрация США готовится к прошлой войне с Китаем

Если политика Дональда Трампа в отношении Китая будет основываться на положениях книги «Смерть от рук Китая» (Death by China) экономиста Питера Наварро, которого избранный президент поставил во главе вновь созданного национального совета по торговле, есть риск, что США будут бороться с призраками прошлого. Тогда как Китай будет сокращать технологический разрыв и даже в каких-то областях уходить вперед.

Наварро называет свою книгу «пособием по выживанию» в борьбе с «самым эффективным убийцей на планете». В списке опасностей, исходящих от Китая, – некачественные товары, от «токсичной детской одежды» и «воспламеняющихся пижам» до «начиненных мышьяком витаминов» и «самоуничтожающихся бум-боксов». Кроме того, пишет Наварро, Китай лишает американцев миллионов рабочих мест, производя массовую продукцию в загрязняющих атмосферу цехах c использованием «рабского» труда. Экономист предлагает Вашингтону наказать Пекин за манипулирование валютой, которое он считает «главным средством уничтожения рабочих мест» в США и основной причиной дефицита торгового баланса. Потребителям, по его мнению, следует бойкотировать товары из Китая, так как каждый потраченный на них доллар «представляет собой авансовый платеж за нашу безработицу, а также дополнительное финансирование быстро вооружающегося Китая».