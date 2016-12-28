«Платон» не нужно распространять на легкие грузовики

Игра не стоит свеч, с учетом затрат на администрирование рост сборов системы «Платон», если к ней подключить грузовики массой от 3,5 до 12 т, будет незначительным – особенно в сравнении с негативным общественно-политическим резонансом, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаил Блинкин, автор исследования, заказанного Минтрансом.

Плата за причинение вреда федеральным дорогам (система «Платон») грузовиками массой от 12 т взимается с 15 ноября 2015 г. Минтранс рассматривал возможность распространения этой обязанности и на более легкие автомобили. ВШЭ в июне выиграла контракт на 10,8 млн руб. на исследование по этой теме от ФКУ «Ространсмодернизация» (подведомственное учреждение Минтранса) – «Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу «пользователь платит».

Результаты работ представлены заказчику, сообщил Блинкин. Работа была принята на научно-техническом совете, подтверждает представитель Минтранса. Росавтодор не ответил на запрос «Ведомостей».

Автомобилей категории N2 (по европейской классификации грузовики от 3,5 до 12 т, например Iveco EuroCargo, Mercedes-Benz Atego, Renault Midlum) в России чуть более 1 млн, рассказывает Блинкин. Как оказалось, почти все они принадлежат индивидуальным предпринимателям или просто гражданам, а не компаниям – в отличие от более тяжелых грузовиков (см. график), продолжает он. Собираемость платежа с таких собственников была бы ниже, чем с компаний, замечает Блинкин.

Более легкие грузовики наносят меньше вреда дороге, чем 12-тонники, поэтому тариф не может быть одинаковым для всех, продолжает Блинкин, но даже если посчитать по тарифу, действующему для тяжелых грузовиков, сборы составили бы порядка 5 млрд руб. в год, что не покроет расходов на администрирование.

С 12-тонников «Платон» при тарифе 1,53 руб./км собрал 16,7 млрд руб. за первый год работы. План на 2017 г. – 19,9 млрд руб., сейчас обсуждается повышение тарифа, который Минтранс предложил удвоить (проект постановления с повышением в феврале до 2,6 руб./км и в июне до 3,06 руб./км прошел общественное обсуждение). Текущие операционные расходы на поддержание системы составляют 51% от ежегодной платы государства оператору «Платона» – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»), т. е. 5,4 млрд руб. Представитель РТИТС не комментирует исследование.

Доля парка Грузовиков массой 3,5 т на федеральных трассах немного, в основном они используются на коротких отрезках пути, как, например, направление из Москвы в Тулу, Рязань, Тверь, Клин, говорил ранее начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин. Перевозки 3,5-тонниками в компании составляют 5–15% от общего объема, отмечал, начальник отдела российского экспедирования логистической компании «Даксер» Алексей Черкашин.

При введении платы с малотоннажного транспорта в первую очередь с трудностями снова столкнутся небольшие компании и владельцы частных автомобилей – они будут вынуждены пересмотреть цены на свои услуги, отмечает руководитель транспортной службы логистической компании ПЭК Игорь Алексашов, да и общественный резонанс будет выше, чем при вводе платы для 12-тонников.

«Платон» в том числе должен был перераспределить грузы с тяжелых грузовиков на более легкие, которые меньше разрушают дороги; а если ввести сбор с легких грузовиков, произойдет обратное перераспределение, приводит еще один аргумент Блинкин. Хотя в более отдаленной перспективе весь мир, и Россия не исключение, должен будет ввести плату за километр для всех автомобилей, потому что такая система гораздо справедливее, чем топливные акцизы, уверен Блинкин.

Решение отложить подключение к системе «Платон» мелко- и среднетоннажного транспорта поддерживает директор по операциям FM Logistic Александр Павлов: сейчас многие перевозчики уходят от оплаты и от штрафов. Нужно сначала наладить эффективный контроль за этим, создать равные условия для всех участников рынка и только после этого можно масштабировать проект на другие типы транспорта или виды дорог, заключает Павлов.