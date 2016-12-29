Новая налоговая реальность бизнеса

Избежать претензий не удастся, даже отказавшись от иностранных структур
David Gray / Reuters
До 2016 г. бизнес скептически относился к угрозам государства начать бороться с офшорами. На требование раскрыть зарубежные активы и отчитаться о контролируемых иностранных компаниях откликнулись немногие – за 2015 г. было всего около 7000 уведомлений, говорил чиновник. Или по 15% иностранных структур, оценивали консультанты. Бизнес предпочитал «оставаться в тени», не веря, что государство сможет узнать про его капиталы. Даже налоговая амнистия протекала настолько вяло, что власти решили ее продлить.