Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Осторожно, офшоры открываются!

Новая налоговая реальность бизнеса

Доступ к информации об офшорах открывается
Избежать претензий не удастся, даже отказавшись от иностранных структур
Избежать претензий не удастся, даже отказавшись от иностранных структур
David Gray / Reuters

До 2016 г. бизнес скептически относился к угрозам государства начать бороться с офшорами. На требование раскрыть зарубежные активы и отчитаться о контролируемых иностранных компаниях откликнулись немногие – за 2015 г. было всего около 7000 уведомлений, говорил чиновник. Или по 15% иностранных структур, оценивали консультанты. Бизнес предпочитал «оставаться в тени», не веря, что государство сможет узнать про его капиталы. Даже налоговая амнистия протекала настолько вяло, что власти решили ее продлить.

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