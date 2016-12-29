80% госзаказа достается 6% поставщиков

В 2016 г. государство закупило на 5 трлн руб. (открытые данные на 28 декабря) – минимум после 2011 г. Госкомпании разместили извещений на 22,5 трлн руб. – на 500 млрд меньше, чем год назад.
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