80% госзаказа достается 6% поставщиков

Весь 2016 год государство собиралось реформировать закупки госкомпаний, но так и не сделало этого

Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Заказ для больших

В 2016 г. государство закупило на 5 трлн руб. (открытые данные на 28 декабря) – минимум после 2011 г. Госкомпании разместили извещений на 22,5 трлн руб. – на 500 млрд меньше, чем год назад.