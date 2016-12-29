Правила
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Заказ для больших

80% госзаказа достается 6% поставщиков

Конкуренция на тендерах часто имитируется
Весь 2016 год государство собиралось реформировать закупки госкомпаний, но так и не сделало этого
Весь 2016 год государство собиралось реформировать закупки госкомпаний, но так и не сделало этого
Д. Абрамов / Ведомости

В 2016 г. государство закупило на 5 трлн руб. (открытые данные на 28 декабря) – минимум после 2011 г. Госкомпании разместили извещений на 22,5 трлн руб. – на 500 млрд меньше, чем год назад.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Другие материалы в сюжете