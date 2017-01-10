Мировая экономика

Ливия увеличила нефтедобычу до трехлетнего максимума

Наращивение производства может подорвать усилия ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка
Добыча нефтяной госкомпании Ливии в этом году может достичь 900 000 баррелей в день
Добыча нефтяной госкомпании Ливии в этом году может достичь 900 000 баррелей в день
Hussein Malla / AP

За последние полгода нефтедобыча в Ливии выросла более чем втрое. Страны ОПЕК разрешили ей, а также Нигерии не участвовать в соглашении о сокращении производства, с помощью которого картель и присоединившиеся к нему страны, включая Россию, хотят стабилизировать рынок и добиться роста цен на нефть. Но в последние месяцы вооруженные формирования, борющиеся за влияние в Ливии после свержения в 2011 г. Муаммара Каддафи и блокировавшие важные объекты нефтяной инфраструктуры, изменили позицию.

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