Ливия увеличила нефтедобычу до трехлетнего максимума

Добыча нефтяной госкомпании Ливии в этом году может достичь 900 000 баррелей в день
Hussein Malla / AP
За последние полгода нефтедобыча в Ливии выросла более чем втрое. Страны ОПЕК разрешили ей, а также Нигерии не участвовать в соглашении о сокращении производства, с помощью которого картель и присоединившиеся к нему страны, включая Россию, хотят стабилизировать рынок и добиться роста цен на нефть. Но в последние месяцы вооруженные формирования, борющиеся за влияние в Ливии после свержения в 2011 г. Муаммара Каддафи и блокировавшие важные объекты нефтяной инфраструктуры, изменили позицию.