Мировая экономика

В товарищах Трампа согласья нет

Это делает экономическую политику нового президента США непредсказуемой
В экономической команде Дональда Трампа – сторонники и противники увеличения госрасходов, финансисты с международным опытом и враги свободной торговли
В экономической команде Дональда Трампа – сторонники и противники увеличения госрасходов, финансисты с международным опытом и враги свободной торговли
Andrew Harnik / AP

Избранный президент США Дональд Трамп собрал вокруг себя экономическую команду из людей с различными взглядами, задача которых – ускорить рост экономики страны. С одной стороны, в нее вошли противники свободной торговли, с другой – сторонники рыночной экономики из Вашингтона и выходцы с Уолл-стрит. Это может сделать экономический курс Белого дома непредсказуемым.

Так, Трамп выбрал руководителем вновь созданного Национального совета по торговле экономиста Питера Наварро, ярого критика политики США в отношении Китая и международной торговли. Во время президентской гонки Наварро часто сотрудничал с финансистом Уилбором Россом, которого Трамп номинировал на пост министра торговли и который тоже занимает более агрессивную позицию по отношению к торговым партнерам. Но в то же время Трамп хочет, чтобы Национальный экономический совет возглавил демократ Гэри Кон, который долгое время был президентом Goldman Sachs и не считается сторонником какой-либо идеологии. Этот совет должен координировать работу различных министерств, в том числе финансов и труда, и независимых регуляторов.

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