Экспорт поддержки не заслуживает

Счетная палата проанализировала, как Росэксимбанк исполнил свои целевые показатели, и собирается рекомендовать правительству приостановить докапитализацию банка в 2017 г. «До оценки итогов наращивания им кредитного портфеля в первом полугодии», – объясняют аудиторы.

Рост экспорта может стать одним из драйверов экономического роста, посчитали в правительстве и сделали на него ставку: теме поддержки экспорта посвящен один из приоритетных проектов. Росэксимбанк (принадлежит Российскому экспортному центру, РЭЦ, «дочке» ВЭБа) – ключевой агент правительства в поддержке экспорта, он дает различные виды гарантий и кредитов. Основные клиенты – несырьевые экспортеры, средние и крупные экспортные проекты. Председатель совета директоров Росэксимбанка – Петр Фрадков. В течение трех лет банк планировалось докапитализировать на 30 млрд руб., говорил летом первый вице-премьер Игорь Шувалов. Уставный капитал банка на 1 декабря 2016 г. составляет 20,7 млрд руб.

В 2017 г. Росэксимбанку хотели добавить 7,6 млрд руб., в ходе чтения закона о бюджете сумму увеличили до 10 млрд руб. «Речь идет об экономии именно этой суммы», – поясняет Счетная палата.

Аудиторы считают, что банк неэффективно потратил бюджетные деньги, внесенные в его уставный капитал в 2014–2016 гг. Росэксимбанку не удалось выполнить целевые показатели Минпромторга по поддержке высокотехнологичного экспорта. Банк отчитался в январе 2016 г. о перевыполнении целевого показателя на 30% – кредитных соглашений заключено на 26 млрд руб. против целевых 20 млрд, но на 1 октября 2016 г. фактически по этим соглашениям выдано лишь 16,1 млрд руб., выяснили аудиторы.

Еще одно заключение аудиторов: по итогам 2015 г. Росэксимбанк отчитался о поддержке контрактов на экспорт высокотехнологичной продукции на 120 млрд руб., но реальные цифры существенно ниже, считают аудиторы. По итогам девяти месяцев 2016 г. тот же показатель, рассчитанный по новой методике, не превысил 29 млрд руб. Счетная палата полагает, что банк, таким образом, предоставил недостоверные сведения в отчетности за 2015 г.

Кроме того, кредитный портфель Росэксимбанка характеризуется высокой концентрацией ссудной задолженности: к осени 66% приходилось на 10 основных заемщиков, замечает Счетная палата.

Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг не ответили на запрос «Ведомостей». ВЭБ и РЭЦ предоставили совместные комментарии: Росэксимбанк еще только ожидает представления Счетной палаты по результатам проведенной проверки, поэтому обвинения аудиторов пока никак не может прокомментировать.

В 2016 г. Росэксимбанк более чем в 2 раза увеличил выдачу кредитов, отмечает представитель ВЭБа. На 2017 г. также поставлены задачи существенного роста финансовой поддержки несырьевого экспорта России, рассказывает он.

На сайте Росэксимбанк перечисляет свои «истории успеха»: сообщает о поддержке различных отраслей – от экспорта машиностроения, сельскохозяйственной техники, поставок вагонов для метрополитена в Венгрию и российских самолетов на Кубу до экспорта пластиковых оболочек для колбасной продукции. «Сегодня кредитование экспортных сделок с участием Росэксимбанка – основной двигатель работы на рынках развивающихся стран, – прокомментировал «Ведомостям» деятельность банка гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.

Чем занимается Росэксимбанк Активы Росэксимбанка согласно его отчетности за девять месяцев 2016 г. составили 45,2 млрд руб., источники фондирования – деньги от правительства и ЦБ, госсубсидии, средства кредитных организаций, средства клиентов, а также облигации. Среди услуг банка – финансирование расходов на ведение экспортного контракта, коммерческого кредита экспортера, финансирование торгового оборота с иностранным покупателем, прямой кредит иностранному покупателю или его банку, финансирование через аккредитив.

Без этого механизма не было бы таких крупных сделок, как поставка техники «Камаза» во Вьетнам (1885 машин) и на Кубу (1500 шт.), подчеркивает Когогин. По его словам, «Камаз» планирует в дальнейшем также использовать этот инструмент. Проект поддержки экспорта «Камаза» был очень важен в условиях снижения спроса на автомобильную продукцию на внутреннем рынке, пишет банк у себя на сайте. Банк эффективен, но маловат для таких крупных клиентов, как «Камаз», компания кредитовала экспортные контракты в том числе в коммерческих банках, замечает Когогин.

«Особый приоритет – экспорт IT-технологий – до недавнего время не был охвачен Росэксимбанком из-за нормативных ограничений, но сейчас банк совместно с индустрией пытается выстроить такую поддержку», – говорит председатель совета директоров группы компаний «АйТи» Тагир Яппаров. «Совсем недавно экспорт IT-технологий приближался к нулю, а сейчас он достиг $7 млрд», – сказал недавно в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. В прошлом году рост такого экспорта составил 12%, даже без больших затрат в НИОКР рост может составлять 15% еще очень долгое время, отмечает президент IT-ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

И деньги Росэксимбанка тут очень нужны, такой поддержкой пользуются все наши конкуренты по всему миру, подчеркивает Яппаров, в последнее время заказчики все чаще говорят: надо участвовать не только технологиями, но и финансированием. Механизмы разные, объясняет он: «Это может быть кредит заказчику на приобретение экспортной продукции, а может быть кредит поставщику на реализацию его проекта».

РЭЦ заточен на такие инструменты, но сейчас главная проблема для многих экспортеров – не как привлечь деньги, а как выйти на зарубежные рынки и завоевать там долю, считает Макаров, а значит, государство должно думать и о том, как покрывать затраты на поддержку маркетинга. Именно так Индия и Китай выращивали свой высокотехнологичный экспорт – любое предприятие, аккредитованное при определенном государственном органе, может три раза в год поехать на любое бизнес-событие, расходы оплатят, приводит пример Макаров.

Росэксимбанк не первый, кто попадает под раздачу Счетной палаты. Ей в принципе не нравится, как госкомпании работают с бюджетными деньгами, которые часто долго просто лежат на счетах. Например, в апреле прошлого года она критиковала расходование средств фонда национального благосостояния. К 1 января 2016 г. из 50 млрд руб., перечисленных на модернизацию БАМа и Транссиба, было использовано только 3,7 млрд. Человек, близкий к РЖД, оправдывался: в 2015 г. время ушло на отработку правил и требований к расходованию средств.

21,7 млрд руб., перечисленных на строительство ЦКАД, в 2015 г. не были использованы вообще, средства находились на счете в Газпромбанке. В конце октября «Автодор» перечислил 12,6 млрд руб. в качестве аванса «Крокус интернешнл» на строительство первого пускового комплекса, а тот разместил средства в Сбербанке. Медленно осваивал 1,08 млрд руб., выделенных на строительство «интеллектуальных сетей», РФПИ. «Это обычный порядок выдачи кредитов в инвестиционном мире, деньги выделяются частями, другой механизм сложно выстроить», – успокаивает топ-менеджер одной из госкомпаний.

В подготовке статьи участвовал Павел Кантышев