Диагноз России: остановка прогресса

Неэффективное госуправление и низкое качество госуслуг, олигополии, ветшающая инфраструктура, недостаточная квалификация работников, непривлекательный инвестиционный климат - Всемирный банк выявил основные проблемные точки, мешающие российской экономике расти. В докладе, подготовленном под руководством экономистов Всемирного банка Биргит Хансл (бывший главный экономист по России) и Эмили Синнот, и представленном в четверг на Гайдаровском форуме, предлагаются пути решения этих проблем.

За первое 10-летие века Россия превратилась не только в страну со средним доходом, но и в страну среднего класса, опередив почти все страны по темпам снижения уровня бедности – почти втрое, с 29% до менее 11% в 2012 г. (по национальному критерию). Быстрый экономический рост этого периода (в среднем 5,2% в год против 4,5% в странах Европы и Центральной Азии) был обусловлен не только ростом цен на нефть, но и структурными реформами 1990-х - начала 2000-х: бюджетной, налоговой, ростом загрузки мощностей и занятости, перераспределением рабочей силы в более производительные сектора. С 2012–2013 гг. экономика стала замедляться по мере торможения структурных реформ второго поколения, направленных на улучшение инвестиционного климата, диверсификация экономики и преодоление инфраструктурных проблем.

«Прогресс по обеспечению всеобщего процветания и снижения бедности остановился, поставив под угрозу дальнейшие успехи в обеспечении инклюзивного роста», - констатируют авторы доклада. Это ставит под угрозу и социальные завоевания последнего десятилетия: при ожидаемом росте экономики на 1-2% в год маловероятно создание высокопроизводительных рабочих мест и рост доходов населения. За макроэкономической и бюджетной стабильностью России скрывалась ее уязвимость и недостатки модели экономического роста, которые стали очевидны, как только упали цены на нефть.

Удочку, а не рыбу