Мировая экономика

Трамп получил от Обамы реанимированную экономику

Она восстановилась после финансового кризиса, но нынешний оптимизм обе стороны считают своей заслугой
С начала 1980-х гг. ни один президент, за исключением Буша-младшего, не приходил к власти при столь низком уровне безработицы, который Обама оставляет Трампу
С начала 1980-х гг. ни один президент, за исключением Буша-младшего, не приходил к власти при столь низком уровне безработицы, который Обама оставляет Трампу
Pablo Martinez Monsivais / AP

Дональд Трамп, критиковавший состояние экономики США во время президентской кампании, теперь говорит о ней совсем по-другому. В последние недели он связывал рост уверенности потребителей, их расходов и ралли на фондовом рынке в конце 2016 г. со своей победой на выборах 8 ноября и утверждал, что до его прихода у людей «не было надежды». Но с этим не согласны сторонники президента Барака Обамы. Они заявляют, что семена нынешнего роста зарплат, полной занятости и восстановления рынка недвижимости были посеяны еще в 2009 г. во время финансового кризиса, и вместе с последующим восстановлением экономики – более быстрым, чем в других развитых странах – это является краеугольным камнем наследия Обамы.

Хотя экономика США сегодня в гораздо лучшем состоянии, чем при приходе Обамы в Белый дом, ее восстановление остается неоднозначным из-за социально опасных уровней неравенства и слабого роста производительности. Некоторые аналитики считают, что Трамп может разбазарить это наследие, если примет рискованные политические решения, например объявит торговую войну Китаю.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике