Трамп получил от Обамы реанимированную экономику

С начала 1980-х гг. ни один президент, за исключением Буша-младшего, не приходил к власти при столь низком уровне безработицы, который Обама оставляет Трампу

Дональд Трамп, критиковавший состояние экономики США во время президентской кампании, теперь говорит о ней совсем по-другому. В последние недели он связывал рост уверенности потребителей, их расходов и ралли на фондовом рынке в конце 2016 г. со своей победой на выборах 8 ноября и утверждал, что до его прихода у людей «не было надежды». Но с этим не согласны сторонники президента Барака Обамы. Они заявляют, что семена нынешнего роста зарплат, полной занятости и восстановления рынка недвижимости были посеяны еще в 2009 г. во время финансового кризиса, и вместе с последующим восстановлением экономики – более быстрым, чем в других развитых странах – это является краеугольным камнем наследия Обамы.

Хотя экономика США сегодня в гораздо лучшем состоянии, чем при приходе Обамы в Белый дом, ее восстановление остается неоднозначным из-за социально опасных уровней неравенства и слабого роста производительности. Некоторые аналитики считают, что Трамп может разбазарить это наследие, если примет рискованные политические решения, например объявит торговую войну Китаю.