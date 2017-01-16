Штраф имени Lenovo

Противодействие «рейдам на рассвете» может стать более накладным
Евгений Разумный / Ведомости
Особо циничные руководители захлопывают двери перед носом и кричат сотрудникам: «Уничтожайте компьютеры и документы, всем премия», рассказывает начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Сейчас максимальный штраф за отказ пустить инспекцию – 10 000 руб. ФАС собирается предложить правительству ввести оборотный штраф, который будет автоматически, «безо всякого расследования», налагаться за противодействие проверке ФАС, сообщил руководитель службы Игорь Артемьев в пятницу (цитата по «Интерфаксу»). Он назвал это «законом имени Lenovo», поскольку эта компания не пустила к себе проверявших из ФАС.