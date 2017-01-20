Макроэкономика и бюджет

Шувалов обещает рублю режим контрсанкций – ЦБ это опровергает

Правительство снова обеспокоено укреплением курса рубля
Шувалов обещает рублю режим контрсанкций
Шувалов обещает рублю режим контрсанкций
Юрий Осетров / ТАСС

Меры Минфина и Центробанка России по ограничению волатильности курса рубля будут ограничены периодом в один-два года, приводит слова первого вице-премьера Игоря Шувалова телеканал «Россия 24». Накопление валюты в резервах позволит стабилизировать курс рубля и будет страховать его от чрезмерного укрепления, но лишь на какое-то время, заявил телеканалу первый вице-премьер. Он связал покупку валюты с необходимостью поддержки экспортеров, уточнив, что мера будет временной: «Не нужно думать, что это будет всегда, это точно так же, как контрсанкции, поможет нашим экспортерам определенное время, год-два, но это не может длиться до бесконечности».

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