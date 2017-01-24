Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Контроль подорожает

Сделки на сумму менее $75 000 могут освободить от валютного контроля

Нагрузку на бизнес мера не сократит, предупреждает бизнес
ЦБ обязывает резидентов предоставлять подтверждающие документы и информацию, связанную с проведением валютных операций стоимостью свыше $50 000
ЦБ обязывает резидентов предоставлять подтверждающие документы и информацию, связанную с проведением валютных операций стоимостью свыше $50 000
А. Гордеев / Ведомости

Стоимость валютных сделок, подлежащих контролю, может вырасти, сообщил «Интерфакс». ЦБ предлагает увеличить сумму с нынешних $50 000 до $75 000, подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Мера должна способствовать снижению избыточной нагрузки на бизнес, говорит один из них. Представитель Минфина не ответил на запрос, представитель Минэкономразвития не стал комментировать тему валютного контроля. ЦБ своевременно представит предложения в правительство, лаконичен его представитель.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике