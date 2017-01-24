Сделки на сумму менее $75 000 могут освободить от валютного контроля

Стоимость валютных сделок, подлежащих контролю, может вырасти, сообщил «Интерфакс». ЦБ предлагает увеличить сумму с нынешних $50 000 до $75 000, подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Мера должна способствовать снижению избыточной нагрузки на бизнес, говорит один из них. Представитель Минфина не ответил на запрос, представитель Минэкономразвития не стал комментировать тему валютного контроля. ЦБ своевременно представит предложения в правительство, лаконичен его представитель.

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