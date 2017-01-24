Сколько будет стоит США отказ от Транстихоокеанского партнерства

Одним росчерком пера президент США Дональд Трамп завершил многолетний путь страны к расширению свободной торговли, санкционировав выход США из Транстихоокеанского партнерства
Evan Vucci / AP
Одним росчерком пера президент США Дональд Трамп завершил многолетний путь страны к расширению свободной торговли, санкционировав выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). С 1934 г. и до понедельника торговая политика США была ориентирована на либерализацию и глобализацию, подытожил директор центра анализа торговой политики Института Катона Дэн Икенсон (цитата по Bloomberg).