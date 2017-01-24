Мировая экономика

Сколько будет стоит США отказ от Транстихоокеанского партнерства

Свобода торговли обогатила бы страну больше, чем защита рынка
Одним росчерком пера президент США Дональд Трамп завершил многолетний путь страны к расширению свободной торговли, санкционировав выход США из Транстихоокеанского партнерства
Одним росчерком пера президент США Дональд Трамп завершил многолетний путь страны к расширению свободной торговли, санкционировав выход США из Транстихоокеанского партнерства
Evan Vucci / AP

Одним росчерком пера президент США Дональд Трамп завершил многолетний путь страны к расширению свободной торговли, санкционировав выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). С 1934 г. и до понедельника торговая политика США была ориентирована на либерализацию и глобализацию, подытожил директор центра анализа торговой политики Института Катона Дэн Икенсон (цитата по Bloomberg).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике