Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Модернизация не переделала промышленность

Исследование: промышленность модернизируется, но не развивается

Стимулирование спроса может ускорить рост промышленности до 7–10%, но ненадолго
Модернизация обеспечила российской промышленности до половины ее роста, выяснили эксперты ЦМАКПа. Но при этом способствовала ее технологической отсталости
Модернизация обеспечила российской промышленности до половины ее роста, выяснили эксперты ЦМАКПа. Но при этом способствовала ее технологической отсталости
А. Гордеев / Ведомости

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) впервые свел в единую базу разрозненные данные о российских производственных мощностях, проанализировав влияние модернизации промышленности на рост производства за последние 15 лет. Работа сделана для Центра стратегических разработок, на базе которого готовится долгосрочная стратегия социально-экономического развития России.

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